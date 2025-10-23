Рус
Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

Андрій Ганчук
23 жовтня 2025, 12:58
США фактично перекрили кисень російській нафті і розраховують на геополітичний успіх.
Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі
Трамп має намір загнати Путіна в кут, але є ризики і для самих США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Коротко:

  • Трамп нафтовими санкціями намагається загнати Путіна в кут
  • Трамп завдав по Росії дуже серйозного удару
  • Трамп може сам опинитися "біля канатів"

Санкції Сполучених Штатів щодо нафтових гігантів країни-окупанта Росії - стратегічний крок, спрямований на те, щоб загнати в кут главу Кремля Володимира Путіна. Це удар по російській нафті та економіці загалом, який може призвести до серйозних наслідків. Вашингтон намагається добитися поступок від Кремля в питанні завершення війни проти України.

"Це не просто попередження"

У матеріалі Sky News ідеться про те, що санкції проти нафтових гігантів - Роснефти і Лукойлу - рішучий удар по військовій економіці РФ. Мета - перекрити грошові потоки.

"Нові санкції США - це не просто попередження, а справжній удар у живіт російської військової економіки", - йдеться в матеріалі.

Роснефть і Лукойл - головні джерела фінансування російської військової машини. Компанії є своєрідним подвійним двигуном, що перекачує кошти до військової артерії Кремля.

Санкціями Штати намагаються добитися "ослаблення здатності Кремля отримувати доходи для своєї військової машини".

Трамп "перекрив кисень" російській нафті

Журналісти нагадали, що нафта - життєво важлива артерія економіки Росії, а за словами оглядачів, Міністерство фінансів Трампа де-факто "перекрило їй кисень".

Якими можуть бути наслідки

Будь-яке рішення на політичній арені може призвести і до стороннього ефекту. Послаблюючи нафтовий сектор РФ, Трамп "стискає грудну клітку" світового енергоринку, у такій ситуації наслідки можна буде помітити навіть на американських заправках.

Утім, у Білому домі вважають, що тимчасові економічні втрати виправдані, оскільки геополітична користь має перевищити витрати.

"Це надзвичайно потужні санкції, і я сподіваюся, що вони не триватимуть довго", - запевнив Трамп.

Стратегія Трампа полягає в комбінації впевненості й обережності та має на увазі "максимальний тиск", проте з постійним контролем за цінами на паливо всередині США.

санкции
Які санкції введені проти Росії / Інфографіка: Главред

Стратегічний крок Трампа

Обмеження США - не просто акт покарання. Йдеться про стратегічний крок Трампа, мета якого - загнати Путіна в кут. Але ціна помилки надзвичайно висока: якщо ціни на енергоносії різко злетять або стосунки з союзниками дадуть тріщину, вже сам Трамп ризикує опинитися "біля канатів".

Як може завершитися війна - думка експерта:

Поки що не видно волі Москви завершити війну, вона прагне затягнути час, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Петро Олещук.

Але коли простору для маневру вже не буде, реалістичним стане сценарій заморозки війни.

"Поки що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни, який може відбутися, а може і не відбутися. Проте заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, на мій погляд, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - підкреслив Олещук.

Санкції проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Трамп заявив про необхідність ввести санкції США проти Росії. Він скасував зустріч із Путіним у Будапешті і висловив сподівання, що обмеження змусять РФ піти на поступки для завершення російсько-української війни.

Після цього США ввели нові обмеження проти Росії. Під удар потрапили російські нафтові гіганти Роснефть і Лукойл, а також 30 їхніх дочірніх підприємств. Вашингтон таким чином намагається домогтися від росіян припинення вогню в Україні.

Це перші санкції Трампа проти Росії під час його другої президентської каденції, зазначили журналісти The Wall Street Journal. Обмеження мають завдати серйозного удару по можливості фінансування армії та змусити Путіна сісти за стіл перемовин.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Дональд Трамп Володимир Путін санкції США санкції проти Росії війна Росії та України Sky News
