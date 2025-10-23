Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

Уже з середини жовтня спотові перемовини щодо закупівлі нафти марки Urals помітно сповільнилися.

Нові санкції Трампа змусять Індію знизити закупівлі нафти в Росії майже до нуля - Bloomberg / Колаж: Главред

Головне:

Індія сповільнила спотові закупівлі російської нафти

Санкції США призведуть до того, що Індія повністю відмовиться від нафти з РФ

Після того як Сполучені Штати впровадили санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля. Уже з середини жовтня постачання нафти марки Urals у форматі "тут і зараз" серйозно сповільнилися.

Індія переорієнтує закупівлі нафти вже з жовтня

У матеріалі Bloomberg йдеться, що внаслідок санкцій замовлення, які планувалося розмістити протягом наступного тижня - сиру нафту з навантаженням у листопаді та доставкою в грудні - тепер підуть, переважно, за іншими напрямками.

Спотові перемовини щодо вантажів Urals до Індії затримані з середини жовтня - після того, як прем'єр Моді пообіцяв Трампу припинити закупівлі російської сирої нафти. Це змусило покупців відмовитися від закупівель великих партій нафти.

Які обсяги нафти закупила Індія в РФ цього року

Згідно з даними аналітиків Kpler, цього року частка російської нафти в усьому нафтовому імпорті Індії становила трохи більше 36%.

Як Індія закуповувала нафту до 2022 року

Журналісти нагадали, що історично Індія не була великим імпортером російської сирої нафти. Вона закуповувала "чорне золото" більше на Близькому Сході.

Утім, ситуація змінилася 2022 року, коли після повномасштабного нападу Росії на Україну Велика сімка встановила цінову стелю на російську нафту в 60 доларів за барель. Метою було обмежити нафтові доходи Кремля.

Індія уникає закупівель санкційної сирої нафти з Ірану та Венесуели, проте російські вантажі купувати не заборонялося. Нафта була порівняно недорогою, тому Нью-Делі різко збільшив її закупівлю в Росії.

Як змінювалася ціна на нафту WTI 2000-2025 рр / Інфографіка: Главред

Що каже експерт

Відмова Індії від російської нафти - потужний крок до прірви для Росії, сказав в інтерв'ю Главреду колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

На Росію чекає крах, якщо її нафтогазові доходи повністю обнуляться.

"Це може бути дуже потужним кроком до прірви, на межі якої зараз балансує Росія. Хоча, звичайно, треба визнати, що тепер нафтогазові доходи - це не 60% надходжень до російського бюджету, а приблизно 30%.

Якщо нафтогазові доходи РФ зменшаться вдвічі або, дай Боже, взагалі зникнуть, тому що Китай з американцями буде змушений домовитися, зокрема й за рахунок інтересів Москви, тоді вона шансів на виживання просто не матиме", - наголосив Огризко.

Мита США проти Індії за закупівлю нафти в РФ - новини:

Як повідомляв Главред, 6 серпня в Білому домі оголосили про впровадження мит проти Індії в розмірі 25%. Загалом розмір мит склав 50%. Цьому передувала заява президента США Дональда Трампа про те, що закупівлі Нью-Делі російської нафти заважають завершенню російсько-української війни. Заходи набули чинності 27 серпня.

Журналісти писали, що НПЗ Індії стали поступово відмовлятися від закупівель російської нафти. Але у серпні, за даними Bloomberg, індійські заводи з нафтопереробки повернулися до колишніх механізмів.

Індія продовжуватиме платити "величезні" мита, поки не припинить закупівлю нафти в Росії, сказав днями Дональд Трамп.

"Я розмовляв із прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не купуватиме російську нафту", - заявив Трамп.

"На запитання про те, що індійська влада заперечує факт такої розмови, президент відповів, що тоді Індія продовжуватиме платити мита... Якщо вони хочуть це заперечувати, тоді просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони цього не хочуть", - процитували його журналісти Reuters.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

