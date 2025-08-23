Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі 'Привида Києва'

Сергій Бондар успішно виконував бойові завдання: збивав ворожі повітряні цілі та завдавав ударів по позиціях російських окупантів.

Загинув пілот Сергій Бондар

Що відомо:

Загиблий був заступником командира ескадрильї

Бондар успішно виконував бойові завдання: збивав ворожі повітряні цілі

У ніч на 23 серпня під час повернення з бойового завдання трагічно загинув пілот МіГ-29 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" майор Сергій Бондар.

Як повідомила бригада на своїй офіційній сторінці у Facebook, загиблий заступник командира ескадрильї виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29. Після виконання місії літак зазнав аварії, внаслідок чого пілот загинув.

Що відомо про загиблого льотчика ЗСУ

Майор Бондар народився 1979 року в Кропивницькому, де мешкав із дружиною, сином і донькою. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил України та присвятив своє життя авіації. У мирний час викладав у Національному авіаційному університеті.

З початком повномасштабного вторгнення Росії він повернувся на службу до лав 40-ї бригади, де знову освоїв польоти на навчальних винищувачах Л-39 і МіГ-29. Під час служби Бондар успішно виконував бойові завдання: збивав ворожі повітряні цілі та завдавав ударів по позиціях російських окупантів.

У Повітряних силах згадують його як досвідченого і врівноваженого льотчика, людину з добрим серцем, почуттям гумору і відданістю своїй справі. Висловлюються щирі співчуття його рідним, близьким і побратимам.

Загибель військових пілотів: що кажуть у ЗСУ

Пілот винищувача F-16 Максим Устименко знищив сім ворожих безпілотників "Шахед" під час масованої російської атаки. Обставини, за яких було пошкоджено літак і загинув сам льотчик, наразі з'ясовуються - розслідування триває. Про це заявив бригадний генерал Олег Захарчук, заступник командувача повітряного командування "Захід".

За словами Захарчука, для відбиття тієї атаки були задіяні всі доступні засоби ППО - починаючи із зенітно-ракетних систем і закінчуючи бойовими вертольотами та винищувачами F-16.

Раніше повідомлялося, що в ніч на суботу, 23 серпня, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Трагедія сталася тоді, коли літак уже заходив на посадку після виконання бойового завдання.

Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.

Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.

