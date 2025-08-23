Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

Український воїн загинув під час заходу літака на посадку після бойового завдання.

У ніч на 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29

Це сталося, коли літак уже заходив на посадку після виконання бойового завдання

В Україні у ніч на суботу, 23 серпня, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.

Трагедія сталася тоді, коли літак уже заходив на посадку після виконанння бойового завдання. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н.", – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що причини та обставини катастрофи встановлюються.

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

