Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

На Запорізькому напрямку під час бойового завдання загинув пілот Повітряних сил ЗСУ, майор Олександр Боровик

На Запорізькому напрямку загинув пілот Су-27 / Колаж Главред, фото: 39 бригада тактичної авіації / Facebook, УНІАН

Коротко:

11 вересня на літаку Су-27 розбився пілот Повітряних сил ЗСУ

Обставини трагедії уточнюються

11 вересня під час виконання бойового завдання загинув пілот Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомила 39 бригада тактичної авіації у Facebook.

Повідомляється, що близько 13:30 на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації, майор Олександр Миколайович Боровик, 1995 року народження.

"Причини та обставини з’ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на суботу, 23 серпня, в Україні загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Трагедія сталася під час заходу літака на посадку після виконання бойового завдання, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як уточнили в бригаді на офіційній сторінці у Facebook, Бондар, який обіймав посаду заступника командира ескадрильї, виконував бойову місію на винищувачі МіГ-29. Після її завершення сталася аварія, яка забрала життя пілота. У Повітряних силах згадують його як досвідченого, врівноваженого льотчика з добрим серцем, почуттям гумору і відданістю професії, висловивши глибокі співчуття рідним і побратимам.

Крім того, у ніч на 29 червня під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну загинув ще один льотчик. Відбиваючи повітряний удар, на винищувачі F-16 загинув льотчик 1-го класу, підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

