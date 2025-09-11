Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

Юрій Берендій
11 вересня 2025, 16:55
212
На Запорізькому напрямку під час бойового завдання загинув пілот Повітряних сил ЗСУ, майор Олександр Боровик
Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27
На Запорізькому напрямку загинув пілот Су-27 / Колаж Главред, фото: 39 бригада тактичної авіації / Facebook, УНІАН

Коротко:

  • 11 вересня на літаку Су-27 розбився пілот Повітряних сил ЗСУ
  • Обставини трагедії уточнюються

11 вересня під час виконання бойового завдання загинув пілот Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомила 39 бригада тактичної авіації у Facebook.

Повідомляється, що близько 13:30 на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації, майор Олександр Миколайович Боровик, 1995 року народження.

відео дня

"Причини та обставини з’ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!", - йдеться у повідомленні.

Загибель пілотів Повітряних сил ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на суботу, 23 серпня, в Україні загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Трагедія сталася під час заходу літака на посадку після виконання бойового завдання, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як уточнили в бригаді на офіційній сторінці у Facebook, Бондар, який обіймав посаду заступника командира ескадрильї, виконував бойову місію на винищувачі МіГ-29. Після її завершення сталася аварія, яка забрала життя пілота. У Повітряних силах згадують його як досвідченого, врівноваженого льотчика з добрим серцем, почуттям гумору і відданістю професії, висловивши глибокі співчуття рідним і побратимам.

Крім того, у ніч на 29 червня під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну загинув ще один льотчик. Відбиваючи повітряний удар, на винищувачі F-16 загинув льотчик 1-го класу, підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Повітряні Сили
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас працює мультисистема": Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

"У нас працює мультисистема": Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

18:01Війна
Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

16:55Війна
РФ запустила кримський сценарій у Польщі: яка мета атаки і що це змінює для України

РФ запустила кримський сценарій у Польщі: яка мета атаки і що це змінює для України

16:28Світ
Реклама

Популярне

Більше
На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

18:01

Рекордні зміни: українцям розповіли, що буде з цінами на хліб до кінця року

18:01

"У нас працює мультисистема": Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

17:58

Гора сосисок в тісті за 30 хвилин: розметуть за хвилину

17:43

Гривня неочікувано втратила позиції: курс євро та долара зросте вже 12 вересня

17:32

Улюблений персонаж "Венсдей" повертається: сюрприз для фанатів культової саги

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі СнєгирьовимЩо готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим
17:25

Чим відрізняються дві картинки: за 8 секунд лише найуважніший дасть відповідь

17:05

У ваше життя увірветься щастя: що потрібно зробити 12 вересня, прикмети

17:04

Штрафу не буде: коли можна зупинити авто на пішохідному переходіВідео

16:59

Хитрість радянських господинь: для чого у цукорницю кладуть лавровий лист

Реклама
16:55

Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

16:28

РФ запустила кримський сценарій у Польщі: яка мета атаки і що це змінює для України

16:24

"Київ повністю несе відповідальність": в Угорщині зробили скандальну заяву

16:01

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

16:00

Охомутала одруженого: путіністка Лоліта закрутила новий роман

15:59

У Туреччині Валерію і Пригожина пограбував таксист: путіністів позбавили величезної суми

15:39

Як скласти одяг в шафу, щоб захистити від молі: дієвий та простий лайфхакВідео

15:07

Лукашенко звільнив понад 50 політв’язнів: що натомість приготували США

14:58

Пара придбала будинок і була шокована знахідкою в саду: що виявили нові господарі

14:34

Чим відрізняються дві феї: тільки найуважніший знайде відмінності за 15 секунд

14:31

У скільки обійшлося збиття дронів над Польщею: Bild назвав величезну суму

Реклама
14:27

"Сльози заважають": Марта Адамчук поділилася, яка порада Тіни Кароль їй допомагає

14:25

"Дуже схоже на Путіна": Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в ПольщуВідео

14:19

Про старі ціни доведеться забути: в Україні зміниться вартість молочних продуктів

14:02

Водії помітили в авто загадковий шарик біля лобового скла: навіщо він потрібен

13:57

Зірка "Медового місяця" розповів, як розчарувався в професії

13:51

Євро зістрибнув з п’єдесталу: чи варто українцям скуповувати валюту з понеділка

13:33

Гості будуть вражені, як це смачно: рецепт салату за 5 хвилин

13:29

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

13:17

Куп'янськ уже в напівоточенні, на околицях міста тривають бої - Снєгирьов

13:02

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року

12:48

Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

12:43

Зеленська в розкішному костюмі підкорила саміт перших леді

12:38

Чому Польща не застосувала 5 статтю НАТО: експерт пояснив хитрість Кремля

12:08

Чому 12 вересня заборонено переїдання: яке церковне свято

12:04

Ніна Матвієнко не стерпіла: Мірзоян розкрив, за що отримував від зіркової тещі

12:02

Понад 60 тис. цілей за місяць: Сирський розкрив масштаби дронових ударів ЗСУ

11:54

До 40 дронів на годину: експерт сказав, як збивати Шахеди на підльоті до Києва

11:36

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

11:26

"Рідкісний випадок": чоловік ожив у морзі після офіційної смерті

11:21

Після космічної ціни різке падіння: в Україні подешевшав популярний овоч

Реклама
11:06

Наші предки боялись зустрічі з ними: неймовірні міфологічні істоти УкраїниВідео

10:48

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

10:38

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:36

"Серйозний тест для Заходу": експерт пояснив мету атаки дронів РФ на Польщу

10:31

Дружина хворого Брюса Вілліса шокувала рішенням про шлюб - деталі

10:04

Конгрес США може відновити поправку, яка заборонить торгівлю з РФ

09:53

Росія готується до нової війни: в ISW повідомили про чіткий сигнал Кремля

09:37

П'ять ознак того, що Всесвіт дарує вам краще майбутнє

09:33

У РФ лише чотири таких кораблі: у Чорному морі ГУР вивело з ладу судно за $60 млн

09:33

Коли сценарій очевидний: чому війна РФ приречена розповзатисяПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти