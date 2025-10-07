У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

У ЗС ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження та рух дронів.

У Сумах під ранок прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

ЗС РФ атакували Суми дронами

Після ранкового обстрілу частина Сум опинилася без світла

Вранці у вівторок, 7 жовтня, в Сумах прогриміли вибухи. У місті почалися перебої з електрикою.

Про вибухи в Сумах Суспільне і місцеві пабліки повідомили після шостої години ранку.

Пізніше стало відомо, у частині міста після вибухів зникла електрика.

Варто зазначити, що у ЗС ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження та рух ворожих дронів.

Шахеди - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду

Увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа.

Також загоряння зафіксовано і в Немишлянському районі. На місцях працюють медики та рятувальники. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

Удень 6 жовтня російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.

