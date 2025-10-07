У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

Коротко:
- ЗС РФ атакували Суми дронами
- Після ранкового обстрілу частина Сум опинилася без світла
Вранці у вівторок, 7 жовтня, в Сумах прогриміли вибухи. У місті почалися перебої з електрикою.
Про вибухи в Сумах Суспільне і місцеві пабліки повідомили після шостої години ранку.
Пізніше стало відомо, у частині міста після вибухів зникла електрика.
Варто зазначити, що у ЗС ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження та рух ворожих дронів.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду
Увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа.
Також загоряння зафіксовано і в Немишлянському районі. На місцях працюють медики та рятувальники. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.
Удень 6 жовтня російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.
У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.
