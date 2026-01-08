"Це працює": Метт Деймон зізнався, як схуд для ролі в "Одіссеї"

55-річна зірка знову об'єдналася з режисером Крістофером Ноланом, з яким працювала над фільмами "Інтерстеллар" і "Оппенгеймер".

Коротко:

Відомий голлівудський актор Метт Деймон розповів про схуднення заради ролі у фільмі "Одіссея". Про це актор розповів у подкасті Тревіса і Джейсона Келсі.

Раніше 55-річна зірка возз'єдналася з режисером Крістофером Ноланом, з яким він працював над фільмами "Інтерстеллар" і "Оппенгеймер". Фентезійний бойовик, який є адаптацією епічної поеми Гомера "Одіссея", вийде на екрани вже влітку цього року

"Так, я був у дійсно хорошій формі. Я сильно схуд. Режисер сказав, що хоче, щоб я був струнким, але сильним. Я перестав їсти глютен. Раніше важив від 185 до 200 фунтів (це приблизно 83-90 кілограмів, – ред.). А весь цей фільм я знімався з вагою 167 фунтів (приблизно 75,7 кг). Я не був таким легким ще з часів старшої школи", – зізнався актор.

Метт підкреслив, що активно тренувався і дотримувався суворих дієт. Також у нього був персональний тренер, який допоміг досягти вражаючих результатів.

"Тренери можуть зробити що завгодно. Просто потрібно мати чітку мету і йти до неї. Я не вживаю глютен у всьому. Наприклад, навіть знайшов безглютенове пиво. Я так давно не їв глютен, що не можу сказати, добре це чи ні. Так що, це хороший знак. Але це працює", - підкреслив Метт.

До слова, для актора це вже не перший досвід схуднення для ролей. Раніше він для драми "Мужність під вогнем" схуд на 23 кілограми приблизно за 100 днів, щоб зіграти ветерана Перської затоки. Також Деймон набрав близько 14 кілограмів, щоб зіграти викривача у фільмі "Інформатор".

Про особу: Метт Деймон Метт Деймон - американський актор кіно, телебачення та озвучування, сценарист і продюсер. Лауреат премії Оскар і двох премій Золотий глобус, а також номінант на премії Еммі та BAFTA. Найвідоміші фільми за участю Метта Деймона: "Розумник Вілл Гантінг" (1997), "Врятувати рядового Райана" (1998), "Догма" (1999), "Талановитий містер Ріплі" (1999); три частини про пригоди друзів Оушена; тетралогія про Джейсона Борна, повідомляє Вікіпедія.

