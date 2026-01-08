"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

Військові повідомили, під чиїм контролем перебуває населений пункт.

Як змінилася ситуація на Сумському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, 44 ОМБр

Головне:

Андріївка під контролем Сил оборони

Окупанти хочуть розширити зону окупації на Сумщині

Ворог використовує неправдиву інформацію для тиску на українців

Нещодавно з'явилася інформація, що населений пункт Андріївка на Сумщині нібито знову окупований армією країни-агресорки Росії. В Угрупованні військ "Курськ" повідомили, чи відповідає ця інформація дійсності.

За даними військових, хоча окупанти намагаються розширити зону окупації на Сумщині, та наразі мова про захопленням армією РФ Андріївки не йде.

"Чи намагаються росіяни розширити зону окупації на Сумщині? Поза всякими сумнівами. Чи вдається це їм? Жодним чином! На цьому тлі зведення одного популярного ресурсу щодо чергової окупації населеного пункту Андріївка на Сумщині викликають, щонайменше, подив. Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ", - йдеться у повідомленні.

Військові також додали, що ворог може скористатися подібними заявами, щоб ввести українців в оману, посіяти у свідомості страх, зневіру й панічні настрої. Тому важливо дотримуватися інформаційної гігієни.

Чи припиняться бойові дії в Україні у 2026 році - прогноз експерта

Главред писав, що на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, перспективи припинення бойових дій в Україні немає.

За його словами, про це свідчить те, що Росія цього року планує збільшити кількість мобілізованих, підвищити рівень рекрутингу та інших методів, які б дозволили використати велику кількість людського ресурсу.

Водночас українські військові мають підготуватися та адаптуватися до загрози великої навали піхоти зі сторони РФ. Бо Росія планує залучити ще більше окупантів до штурмів, ніж минулого року.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційна армія, згідно з планом Путіна, має просунутися цього року у Харківській та Сумській областях, вздовж лінії кордону РФ і України. Там ворог хоче відтіснити українські війська для подальшого просування.

Раніше стало відомо, що наприкінці 2025 року у прикордонне село Грабівське Сумської області зайшли від 30 до понад 100 російських військових. Окупанти прорвали українську оборону в одній точці.

Згодом стало відомо, що росіяни утримують позиції в селищі Грабовське на Сумщині й намагалися здійснити атаки на населені пункти північніше. Проте Сили оборони вже вживають заходів для ліквідації ворога.

Більше новин:

Про джерело: Угруповання військ "Курськ" Угруповання військ "Курськ" - військове об'єднання Сил оборони України, створене під час наступальної операції на території Курської області РФ, що розпочалась 6 серпня 2024 року, з метою ведення бойових дій та утримання позицій в районі Суджі та інших населених пунктів, відбиваючи штурми противника і завдаючи ураження російським силам, незважаючи на посилений тиск та спроби росіян створити власні угруповання в регіоні.

