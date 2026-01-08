Майже весна: який погодний сюрприз 8 січня чекати Одесі

Погода в Одесі сьогодні буде теплою, але з опадами та туманом.

Яка буде погода в Одесі та області 8 січня 2026 року / Фото: УНІАН

Коротко:

Сьогодні в Одесі буде туманно

Дощ до вечора припиниться

Стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів

У четвер, 8 січня, погода в Одесі буде хмарною. Синоптики прогнозують туман. При цьому буде досить тепло.

Як прогнозує сайт Sinoptik, протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами.

"Вночі йшов дощ. Вранці він посилився, але до вечора повинен припинитися", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний з переходом на південний та південно-західний у другій половині дня, 2-8 м/с.

Температура повітря протягом дня підніметься до +10 градусів. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть +2...-1 градус.

Яка буде погода в Одесі 8 січня / sinoptik.ua

В Одеській області також буде хмарно, пройдуть помірні опади, вдень - місцями значні, переважно у вигляді дощу з переходом ввечері в сніг.

Вітер південний, у другій половині дня північно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вдень +7...+12 градусів із зниженням ввечері до 0...+5. На автодорогах області місцями видимість під час опадів 1–2 км.

Тим часом синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 8 січня активний південний циклон, який переміщатиметься з Одеської області через центральні області в Сумську область, зумовить в Україні складні погодні умови. Територія країни умовно буде розділена на три частини: у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний сніг, хуртовини та холодна погода. У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях тепло змінить холод. Очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Погода в Україні 8 січня / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що 7-9 січня південні, центральні та східні регіони України опиняться в передній частині південного циклону, де переважатиме аномально тепла погода на тлі південно-східних і південних вітрів.

Температура повітря аж до ранку 9 січня очікується стабільно вище 0 °С і коливатиметься в діапазоні близько +2...+8 °С, у Криму та місцями південних областях +10...+12 °С. Відповідно, основна частина опадів пройде у вигляді дощу та мряки.

Місцями можливі значні дощі, 8 січня в південних областях не виключені і слабкі грози. Також сприятливі умови складуться для виникнення туману. У центральних і північних областях, в досить вузькій смузі з температурою повітря близько 0 °С очікується ожеледь, що призведе до відкладення льоду на дорогах, тротуарах, проводах і гілках дерев.

8 січня під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних та південних областях можливі грози.

Погода в Україні - прогнози

Раніше Главред писав, що погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу і снігу та поривчастим вітром. Через активізацію циклонів в районі Балкан і акваторії Чорного моря північ буде страждати від тріскучих морозів, південь буде насолоджуватися майже квітневим теплом.

Синоптик Наталія Птуха розповіла, що 10-11 січня в Україні очікується вторгнення з півночі арктичного повітря.

"Циклон 9 січня буде відходити в північно-східному напрямку, там вже поступово опади припиняться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів", - сказала синоптик в інтерв'ю Главреду

Температура повітря знизиться. Похолодання очікується в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

