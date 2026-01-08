Меланія ненавидить: Трамп розкрив несподівані подробиці сімейного життя

Дональд Трамп публічно зізнався в тому, чим дратує свою дружину.

Трамп трохи поділився особистим / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/melaniatrump

Американський президент Дональд Трамп заявив, що є речі, які його дружина Меланія не схвалює і навіть ненавидить.

Як пише nxsmediawire.com, виступаючи перед республіканцями Палати представників у Вашингтоні в рамках виїзного засідання Республіканської партії, Трамп заявив: "Вона ненавидить, коли я танцюю".

Трамп розповів про стосунки в родині / Скріншот

"Вона дуже інтелігентна людина", — сказав президент, описуючи, як його дружина, з якою він прожив понад два десятиліття, хотіла, щоб він припинив танцювати на публіці.

Меланія Трамп — еталон елегантності / Фото Instagram/melaniatrump

"Це так не по-президентськи", — сказала йому перша леді, за словами Трампа.

"Я відповів: „Але я ж став президентом"", — сказав Трамп, викликавши сміх у залі.

"Вона навіть сказала: „Можете собі уявити, як танцює Франклін Д. Рузвельт?"", — сказав Трамп про Франкліна Д. Рузвельта, 32-го головнокомандувача країни, який пересувався в інвалідному візку після того, як поліомієліт паралізував його ноги.

"І я сказав, що існує довга історія, про яку вона, можливо, не знає. Тому що Рузвельт був елегантною людиною, навіть будучи демократом. Він був досить елегантний, але він би так не вчинив, та й багато інших теж", — сказав Трамп під час тривалої тиради, в якій він висміював і імітував трансгендерних спортсменів, які беруть участь у змаганнях з важкої атлетики.

Трамп відомий тим, що на публічних заходах демонструє запальні танцювальні рухи, надихаючи наслідувачів, в тому числі під час святкування тачдаунів в НФЛ. Під час передвиборчої кампанії він демонстрував особливу любов до руху руками і стегнами під хіт Village People 1978 року "YMCA", що стало його фірмовим танцем.

Президент сказав, що захищав свій танець перед Меланією Трамп, посилаючись на любов своїх прихильників до його не надто хитромудрих рухів ніг — безрезультатно.

Нова Дональд Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

"Танець, який їм дійсно подобається", — сказав він їй.

"Вона сказала: „Їм це не подобається. Вони просто добре до тебе ставляться"".

Про особу: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, і з 2025 року в якості дружини Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

