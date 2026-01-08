Рус
ЦРУ проти НАСА: сенсаційна заява про загадковий міжзоряний об'єкт

Олексій Тесля
8 січня 2026, 03:30
46
Інтерес до об'єкта підігрівають незвичайні особливості, які не вписуються в класичне уявлення про комети.
Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені
Розкрито загадку унікального небесного тіла / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, фото Владислав Панін

Ви дізнаєтеся:

  • Інтерес до об'єкта підігрівають незвичайні особливості 3I/ATLAS
  • Об'єкт 3I/ATLAS може бути продуктом інопланетної інженерії

Незважаючи на позицію НАСА, яке наполягає, що об'єкт 3I/ATLAS — це звичайна комета, що представляє собою крижане тіло з характерним шлейфом газу і пилу, представники американської розвідспільноти ухилилися від прямої відповіді на питання, чи розглядалася версія про його штучне, позаземне походження в космосі.

Замість конкретних роз'яснень ЦРУ вдалося до так званої "відповіді Гломар" — формули, за якою влада не підтверджує і не спростовує наявність будь-якої інформації, пояснюючи це тим, що саме визнання могло б розкрити засекречені дані, пише Daily Mail.

відео дня

Інтерес до об'єкта підігрівають незвичайні особливості, які, на думку окремих дослідників, не вписуються в класичне уявлення про комети. Серед них — яскраво виражений "антихвіст", спрямований у протилежну сторону, дивні зміни траєкторії, що погано узгоджуються з дією гравітації, а також передбачувана нікелева оболонка — матеріал, який часто застосовується в космічній техніці для захисту від перегріву.

На тлі зближення 3I/ATLAS з Юпітером 16 березня фізик з Гарварду заявив, що свіжі дані, нібито отримані американськими спецслужбами, можуть вказувати на приховане розслідування версії про потенційну загрозу з боку цього об'єкта.

Ці заяви пролунали через кілька місяців після того, як НАСА категорично відкинуло будь-який зв'язок 3I/ATLAS із позаземними технологіями. Однак листопадове виступ агентства лише посилило скепсис: опубліковані зображення об'єкта виявилися настільки нечіткими, що викликали хвилю критики і нові питання про його природу.

Якщо ж припущення про те, що 3I/ATLAS є продуктом інопланетної інженерії, коли-небудь отримає підтвердження, це стане подією планетарного масштабу. Подібне відкриття кардинально змінило б уявлення людства про Всесвіт і стало б першим прямим доказом існування позаземної цивілізації.

Новий міжзоряний об'єкт: що кажуть вчені

Нещодавно зафіксований міжзоряний об'єкт привернув увагу астрономів своєю нетиповою поведінкою. Комета 3I/ATLAS, лише другий відомий об'єкт, що прилетів до Сонячної системи ззовні, виявилася набагато компактнішою, ніж передбачалося раніше. Проте вона демонструє вкрай високу активність, викидаючи колосальні обсяги вуглекислого газу — близько 940 трильйонів молекул щосекунди, що є незвичайним і рекордним показником для тіла таких невеликих розмірів.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.






Лунають гучні вибухи, здійнявся дим: ворог масовано атакує Кривий Ріг, що відомо

