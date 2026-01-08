Рус
Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

Анна Косик
8 січня 2026, 12:59
Польський міністр оцінив шанси Путіна на реалізацію планів щодо України.
Сикорский, Путин
Сікорський розповів про плани Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/news_kremlin

Що сказав Сікорський:

  • Путін не здатен захопити всю Україну
  • За останній рік армія РФ не досягла бажаного результату на фронті
  • Навіть з великими втратами в армії плани Путіна не будуть реалізовані

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін досі марить ідеєю повного захоплення України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив спроможність країни-агресорки Росії реалізувати ці плани.

Як пише Clash Reports, на думку польського чиновника, Путін не здатен реалізувати свій задум. Про це. зокрема, свідчать останні результати армії РФ на фронті в Україні.

"Якщо подивитися на карту його військових досягнень минулого року — досягнень, оплачених десятками тисяч, можливо, понад сотнею тисяч загиблих солдатів — такими темпами йому (Путіну - Главред) знадобляться десятиліття, щоб завоювати Україну", - наголосив Сікорський.

Саме тому навіть ціною величезних втрат Кремль не зможе досягти стратегічної мети в Україні у найближчий час, що є великою слабкістю Путіна. Тим часом Україна продовжує рухатися у напрямку закінчення війни.

За рахунок чого Росія продовжує війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Віталія Шапрана, російська влада перекладає тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми.

За сприятливих для РФ умов, так влада РФ може діяти ще довго. Терміни цього сценарію всередині Росії залежать суто від поведінки російських регіонів і від мистецтва федерального центру залагоджувати конфлікти з місцевими елітами.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін і надалі нарощуватиме зусилля, спрямовані на якнайшвидше завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

