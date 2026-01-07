Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 8 січня.

Курс валют на 8 січня / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 8 січня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 8 січня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,71 грн/дол., що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався долар в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 49,92 грн/євро. Щодо євро гривня послабила свої позиції на 13 копійок.

Курс злотого на 8 січня

7 січня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,82 грн/злот. 8 січня курс трохи виріс - 11,84. Таким чином гривня послабила свої позиції щодо злотого на 2 копійки.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 6 січня офіційний курс долара досяг історичного максимуму. НБУ встановив його на рівні 42,42 грн.

Початок січня 2026 року на валютному ринку України буде відносно спокійним. За словами Тараса Лєсового, ризики, пов’язані з війною, врівноважуватимуться діями НБУ в режимі "керованої гнучкості", що не допустить різких стрибків курсу.

Як повідомляв Главред, з 5 по 11 січня різких коливань курсу в Україні не очікується, а ринок залишається стабільним і контрольованим. За прогнозом банкіра Лєсового, долар коштуватиме 42,3-42,8 грн, євро - 48,5-49,75 грн

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

