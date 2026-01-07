США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Операцію спільно проводили Берегова охорона США та військові США.

США захопили російський танкер в Атлантиці / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

США захопили танкери Marinera і M/T Sophia

Танкери йшли під російськими прапорами

Американські військові діяли попри присутність російських кораблів

В Атлантичному океані завершилася морська операція, яка тривала понад два тижні. Берегова охорона США спільно з військовими захопила нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою. Про це пише Reuters.

Танкер, який раніше мав назву Bella-1, а нині курсує під назвою Marinera, йшов під прапором РФ. Конфлікт почався після того, як судно спробувало прорвати морську блокаду США, встановлену для перекриття шляхів експорту венесуельської нафти. Екіпаж категорично відмовився допускати американських інспекторів на борт, що стало сигналом до початку силової фази операції.

Американські чиновники на умовах анонімності повідомили, що за переслідуванням пильно спостерігали російські військові кораблі. Зокрема, у районі операції зафіксували російський підводний човен. Попри присутність сил РФ, американські військові не відступили та взяли судно під контроль.

Дивіться відео захоплення танкера Marinera:

США захопили танкер / Фото: скріншот

Танкер Marinera став черговим судном, проти якого США застосували заходи в межах кампанії тиску на Венесуелу, ініційованої президентом Дональдом Трампом. Майже одночасно з цим інцидентом, у водах Латинської Америки США затримали ще один танкер, що перевозив венесуельську нафту.

Захоплення танкера M/T Sophia

Південне командування США повідомило, що вранці у Карибському морі США також захопили судно M/T Sophia, яке пливло під російським прапором. Захоплення провели Міністерство оборони США у координації з американським Міністерством внутрішньої безпеки.

"Перехоплене судно M/T Sophia здійснювало операції у міжнародних водах та проводило незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наголосила, що на світанку Берегова охорона висадилась на два танкери тіньового флоту - один у Північній Атлантиці та один у міжнародних водах поблизу Карибського басейну.

"Обидва судна - моторний танкер Bella I та моторний танкер Sophia - або востаннє швартувалися у Венесуелі, або прямували до неї. Злочинці світу попереджені. Ви можете тікати, але не можете сховатися", - сказала вона.

Операція США у Венесуелі - що відомо

Нагадаємо, 3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, під час якої президента Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес було захоплено й вивезено з країни.

За даними американських ЗМІ, операція тривала менш ніж 30 хвилин. У Каракасі пролунало щонайменше сім вибухів, жителі спостерігали за польотами літаків на низькій висоті та публікували відео в соцмережах.

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції. За його словами, вона відбулася за участі американських правоохоронних органів.

4 січня Верховний суд Венесуели постановив, що обов’язки президента тимчасово виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Як повідомляв Главред, після спецоперації із затримання Ніколаса Мадуро кількість загиблих у Венесуелі може сягати близько 75 осіб. Більшість втрат сталася під час штурму резиденції Мадуро в Каракасі. Поранення отримали семеро американських військових.

Ніколас Мадуро / Інфографіка: Главред

Який вплив на Путіна має захоплення Мадуро - думка оглядача

Міжнародний оглядач Адріан Бломфельд у The Telegraph зазначає, що захоплення Мадуро, безсумнівно, є тріумфом для США та сигналом для лідерів Латинської Америки. Водночас він підкреслює, що ефект для світових гравців, таких як Путін і лідери Китаю, може бути неоднозначним.

За словами оглядача, якщо російські та китайські керівники розцінять подію як демонстрацію обмеженого регіонального впливу США, це може надати їм більше впевненості, ніж стримати їх, що потенційно загрожує міжнародній стабільності.

