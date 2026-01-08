Рус
Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

Олена Кюпелі
8 січня 2026, 10:56
80
Міла Чернишова мала стати учасницею льодового шоу Тетяни Навки. Але щось пішло не так.
Дочку Заворотнюк виклали в мережу
Дочка Заворотнюк залишилася осторонь / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Що вирішили щодо дівчинки
  • Де її вдалося сфотографувати

7-річна дочка покійної російської актриси-путіністки Анастасії Заворотнюк Міла опинилася в неприємній ситуації в терористичній РФ.

Як раніше писав Главред, дочка актриси разом зі своїм покійним батьком Петром Чернишовим готувалася до великого виступу в льодовому шоу фігуристки і дружини путінського "рупора" Пєскова. У мережі публікувалися кадри того, як дівчинка відвідує репетиції і тренується.

відео дня
Анастасія Заворотнюк померла від онкології
Анастасія Заворотнюк померла від онкології / Фото РосЗМІ

Однак з незрозумілих причин Мілу не взяли брати участь у шоу. Вся підготовка дівчинки пішла нанівець. Чи то її вважали недостатньо талановитою, чи то батько прийняв інше рішення щодо дочки.

Дочка Анастасії Заворотнюк роздала автографи
Дочка Анастасії Заворотнюк роздала автографи / Фото 7Дней

Пізніше в мережі з'явилися фото дівчинки. Вона роздавала свої автографи на прем'єрі того самого шоу Навки.

Дочка Анастасії Заворотнюк роздала автографи
Дочка Анастасії Заворотнюк роздала автографи / Фото 7Дней

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла від онкології минулого року. Їй діагностували хворобу за 5 років до смерті. Вона боролася з хворобою різними способами, в тому числі експериментальними. Але перемогти захворювання не змогла.

Заворотнюк у базі Миротворець

Анастасія Заворотнюк потрапила до бази центру "Миротворець" за гастролі в анексованому РФ Криму. Її звинувачували в свідомому порушенні державного кордону України та незаконній гастрольній діяльності на території окупованого Росією Криму.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що син однієї з найбільших зрадниць України Таїсії Повалій Денис опублікував свіжі фото і зробив дивну публікацію , не забувши, втім, продублювати її російською мовою.

Раніше також перша леді України Олена Зеленська зустрілася з помічником держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом.

Про особу: Анастасія Заворотнюк

Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Анастасія Заворотнюк новини шоу бізнесу
