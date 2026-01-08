Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

Коротко:
- Що вирішили щодо дівчинки
- Де її вдалося сфотографувати
7-річна дочка покійної російської актриси-путіністки Анастасії Заворотнюк Міла опинилася в неприємній ситуації в терористичній РФ.
Як раніше писав Главред, дочка актриси разом зі своїм покійним батьком Петром Чернишовим готувалася до великого виступу в льодовому шоу фігуристки і дружини путінського "рупора" Пєскова. У мережі публікувалися кадри того, як дівчинка відвідує репетиції і тренується.
Однак з незрозумілих причин Мілу не взяли брати участь у шоу. Вся підготовка дівчинки пішла нанівець. Чи то її вважали недостатньо талановитою, чи то батько прийняв інше рішення щодо дочки.
Пізніше в мережі з'явилися фото дівчинки. Вона роздавала свої автографи на прем'єрі того самого шоу Навки.
Хвороба Анастасії Заворотнюк
Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла від онкології минулого року. Їй діагностували хворобу за 5 років до смерті. Вона боролася з хворобою різними способами, в тому числі експериментальними. Але перемогти захворювання не змогла.
Заворотнюк у базі Миротворець
Анастасія Заворотнюк потрапила до бази центру "Миротворець" за гастролі в анексованому РФ Криму. Її звинувачували в свідомому порушенні державного кордону України та незаконній гастрольній діяльності на території окупованого Росією Криму.
Про особу: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
