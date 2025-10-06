Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

Юрій Берендій
6 жовтня 2025, 19:29
2514
Україна вже застосовує ракети "Фламінго" для ударів по території РФ і розвиває численні інші далекобійні системи, зазначив нардеп.
Не лише 'Фламінго': які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії
Які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Чернєв:

  • Ракети "Фламінго" вже застосовуються для ударів по РФ
  • В України є й інші типи ракет дальністю понад 1000 кілометрів
  • Щодня з'являється все більше платформ для ударів вглиб Росії

Україна вже застосовує ракети типу "Фламінго" для ударів по території Росії, але це не єдина українська розробка, здатна діяти на дистанції понад 1000 км. Про це розповів народний депутат України, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі телеканалу Еспресо.

Він підтвердив використання "Фламінго", уточнивши, що деталі належать до компетенції Генштабу. За його словами, факти влучань на понад тисячу кілометрів углиб РФ та завданої там шкоди свідчать про наявність саме таких ракет.

відео дня

"Це не єдина ракета, яка застосовується на такі відстані українською стороною по Російській Федерації. У нас є багато різних ракет, які літають на різні відстані, і "Паляниця", і "Пекло", і той самий "Нептун". І зараз, я сподіваюся, все ж таки своє випробування пройде "Сапсан", це балістична ракета, на відміну від попередніх, попередні це все крилаті ракети", - сказав він.

Не лише 'Фламінго': які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії
Ракети українського виробництва і дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Єгор Чернєв наголосив, що в Україні ведуться різні розробки озброєння, кожна з яких має своє призначення та особливості використання.

За його словами, нині в нашій країні виготовляють не лише ракети, а й так звані ракети-дрони. Нардеп уточнив, що таких "діпстрайків" уже налічується кілька десятків — це системи, здатні завдавати глибоких ударів по території Росії. Кожна з них має власну специфіку, зокрема призначена для ефективного подолання російських систем ППО та створення на них додаткового навантаження.

"Але, повірте мені, ми розвиваємося і з'являється все більше і більше продуктів, не тільки "Фламінго", але й інших, які завдають удари по території Російської Федерації", - зазначив народний депутат України.

Не лише 'Фламінго': які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії
Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Як поява "Фламінго" може вплинути на хід війни - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що хоч ракета "Фламінго" має порівняно просту конструкцію, вона володіє великим модернізаційним потенціалом і може за характеристиками наблизитися до американського "Томагавка".

На думку Храпчинського, "Фламінго" — перспективне й економічне рішення, яке може стати важливим засобом у арсеналі Сил оборони України. Він також порівняв її з "Томагавком", підкресливши, що подальший розвиток технологій відкриває для "Фламінго" додаткові можливості.

""Фламінго" – звісно, не американський "Томагавк", який може змінювати ціль під час виконання бойової задачі, але вона може стати такою. Композитні матеріали, поява свого власного двигуна тощо – все це попереду. Але нам треба чимось бити по території Росії. Почнімо вже бити", – заявив експерт в ефірі "Фабрики новин", передає УНІАН.

Ракета "Фламінго" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна почала застосовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Як вказує The Economist, ці ракети значно швидші за дрони, летять близько 50 метрів над землею, мають дальність понад 3000 км і несуть бойову частину вагою 1150 кг.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що проукраїнські мешканці окупованого Криму висловлюють надії на ураження Кримського мосту саме "Фламінго".

Новостворена крилата ракета з оголошеною дальністю близько 3000 км має значний потенціал. Навіть якщо реальні характеристики виявляться нижчими за заявлені, вона здатна завдати серйозної шкоди в європейській частині РФ. За даними The Economist, на серійне виробництво цієї ракети пішло лише близько дев’яти місяців, а не роки чи десятиліття.

Інші новини:

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Удари вглиб РФ ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Може випасти до метра дощу: Одеса готується до сильного потопу

Може випасти до метра дощу: Одеса готується до сильного потопу

21:08Україна
"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

21:01Війна
Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

19:31Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

Останні новини

21:04

Електросамокати на паузі: Рада готує нові обмеження для керманичів двоколісних

21:01

"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

20:43

"Як камінг-аут": Олексій Суханов поставив крапку в плітках про особисте життя

20:37

"Йдемо служити": популярний російський репер отримав повістку в армію

20:26

Що потрібно попросити у святих: суворі заборони та прикмети 7 жовтня

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
20:10

47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим

19:52

Таємниця роду: який унікальний дар предки вам подарували за датою народження

19:48

Ціни на городину рвонули вгору: як змінилася вартість овочів для салатного набору

19:31

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Реклама
19:29

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

19:10

Все більше російських дронів над Європою: що задумав ПутінПогляд

18:53

ЗСУ посилюють безпеку навчальних центрів — Сирський анонсував важливі зміни

18:45

Блогери помітили приховану зйомку в номері готелю: як сторони відреагували на ситуацію

18:43

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

18:40

Зміна позиції США щодо України - дипломат вказав на цікавий нюансВідео

18:21

В Україні вводять "податок на OLX": кому і скільки доведеться платити

17:57

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:46

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

17:28

Війна може завершитися дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:02

"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

Реклама
16:56

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

16:39

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

16:25

Загроза, а не захист: світло вночі на ґанку може серйозно нашкодитиВідео

15:56

Люди, що народилися в ці три місяці, мають неймовірну ауру

15:31

Чому на логотипі Subaru зображено шість зірок: знайдено прихований символ

15:29

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

15:02

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

14:59

"Бумбокс" готує грандіозне шоу та дасть перший сольний концерт у Києві за чотири роки

14:59

Легкий спосіб скоротити витрати: хитрий трюк зменшить витрати на опаленняВідео

14:53

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Близнюкам - несподівані новини, Дівам - поїздка

14:50

Чому 7 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

14:29

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

14:27

Які народи були предками українців - деякі з них збереглись й досіВідео

14:11

Слово "ширинка" має зовсім інше значення: яку помилку роблять українціВідео

14:02

ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

13:50

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

13:39

Цифровізація бойового досвіду: як створити базу лідерства у ЗСУПогляд

13:39

Максим Галкін ухвалив надважливе рішення - деталі

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорив чи той самий 16-й у новому корпусі? новини компанії

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з УкраїноюВідео

Реклама
13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціФотоВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти