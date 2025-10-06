Не лише 'Фламінго': які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

Україна вже застосовує ракети "Фламінго" для ударів по території РФ і розвиває численні інші далекобійні системи, зазначив нардеп.

https://glavred.net/war/ne-tolko-flamingo-kakie-ukrainskie-rakety-dalnostyu-1000-km-uzhe-byut-po-rf-10704344.html Посилання скопійоване

Які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Чернєв:

Ракети "Фламінго" вже застосовуються для ударів по РФ

В України є й інші типи ракет дальністю понад 1000 кілометрів

Щодня з'являється все більше платформ для ударів вглиб Росії

Україна вже застосовує ракети типу "Фламінго" для ударів по території Росії, але це не єдина українська розробка, здатна діяти на дистанції понад 1000 км. Про це розповів народний депутат України, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі телеканалу Еспресо.

Він підтвердив використання "Фламінго", уточнивши, що деталі належать до компетенції Генштабу. За його словами, факти влучань на понад тисячу кілометрів углиб РФ та завданої там шкоди свідчать про наявність саме таких ракет.

відео дня

"Це не єдина ракета, яка застосовується на такі відстані українською стороною по Російській Федерації. У нас є багато різних ракет, які літають на різні відстані, і "Паляниця", і "Пекло", і той самий "Нептун". І зараз, я сподіваюся, все ж таки своє випробування пройде "Сапсан", це балістична ракета, на відміну від попередніх, попередні це все крилаті ракети", - сказав він.

Ракети українського виробництва і дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Єгор Чернєв наголосив, що в Україні ведуться різні розробки озброєння, кожна з яких має своє призначення та особливості використання.

За його словами, нині в нашій країні виготовляють не лише ракети, а й так звані ракети-дрони. Нардеп уточнив, що таких "діпстрайків" уже налічується кілька десятків — це системи, здатні завдавати глибоких ударів по території Росії. Кожна з них має власну специфіку, зокрема призначена для ефективного подолання російських систем ППО та створення на них додаткового навантаження.

"Але, повірте мені, ми розвиваємося і з'являється все більше і більше продуктів, не тільки "Фламінго", але й інших, які завдають удари по території Російської Федерації", - зазначив народний депутат України.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Як поява "Фламінго" може вплинути на хід війни - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що хоч ракета "Фламінго" має порівняно просту конструкцію, вона володіє великим модернізаційним потенціалом і може за характеристиками наблизитися до американського "Томагавка".

На думку Храпчинського, "Фламінго" — перспективне й економічне рішення, яке може стати важливим засобом у арсеналі Сил оборони України. Він також порівняв її з "Томагавком", підкресливши, що подальший розвиток технологій відкриває для "Фламінго" додаткові можливості.

""Фламінго" – звісно, не американський "Томагавк", який може змінювати ціль під час виконання бойової задачі, але вона може стати такою. Композитні матеріали, поява свого власного двигуна тощо – все це попереду. Але нам треба чимось бити по території Росії. Почнімо вже бити", – заявив експерт в ефірі "Фабрики новин", передає УНІАН.

Ракета "Фламінго" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна почала застосовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Як вказує The Economist, ці ракети значно швидші за дрони, летять близько 50 метрів над землею, мають дальність понад 3000 км і несуть бойову частину вагою 1150 кг.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що проукраїнські мешканці окупованого Криму висловлюють надії на ураження Кримського мосту саме "Фламінго".

Новостворена крилата ракета з оголошеною дальністю близько 3000 км має значний потенціал. Навіть якщо реальні характеристики виявляться нижчими за заявлені, вона здатна завдати серйозної шкоди в європейській частині РФ. За даними The Economist, на серійне виробництво цієї ракети пішло лише близько дев’яти місяців, а не роки чи десятиліття.

Інші новини:

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред