З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

Західні області засипало снігом, дороги перетворились на справжню ковзанку.

У багатьох областях вирує негода / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Україну накрила сувора негода

Західні регіони засипало снігом

Мери міст вийшли на вулиці з лопатами

Погода в Україні не припиняє дивувати. У західні регіони прийшла справжня зима зі снігом та сильним морозом. У містах утворилась "каша" через нечищені дороги. У Мережі вже розлітаються відео з регіонів.

Рятувальники попереджають про негоду - сильний сніг та ожеледиця ускладнили рух на дорогах. Так, наприклад, на Трасі Київ - Чоп у Рівненській області вже довелося визволяти автомобілі зі снігових заметів. У Львівській області медики не змогли дістатися до хворого у селищі Славське.

"Там "швидка" не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу. Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації, проте пам’ятайте: найкраща допомога у негоду – це ваша обачність", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники радять без потреби не виїжджати на дороги.

На трасы Львів - Тернопіль серйозні проблеми з рухом транспорту, там утворились величезні затори. Автомобілі просто засипає снігом.

В Україні вирує негода / фото: скріншот

У Львові через нерозчищені дороги машини застрягають просто посеред дороги.

У Львові справжня негода / фото: скріншот

У Львові та Івано-Франківську чистити дороги вийшли навіть мери. Руслан Марцінків та Андрій Садовий вийшли на вулиці з лопатами.

Мер Франківська чистить дорогу / фото: скріншот

Андрій Садовий зазначив, що сніг буде падати 8 січня протягом всього дня. Очікується, що випаде близько 20-25 см опадів.

Це не разовий шар, а постійне випадання протягом усього дня. Техніка працює безперервно, але очищені ділянки одразу накриває новий сніг. Тому звертаюсь до бізнесу: підключайтесь і допомагайте розчищати сніг біля своїх закладів, офісів і підприємств", - написав Садовий.

Садовий вийшов чистити сніг / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

