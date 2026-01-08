Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

Коротко:
- Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору
- Як за нього проголосувати
У додатку "Дія" розпочалося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026.
Як повідомляє "Суспільне", голосування триватиме з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.
Голосувати можуть усі, хто досяг 14-річного віку. У розділі "Сервіси" потрібно вибрати "Опитування" і віддати свій голос.
Кандидати на участь у фіналі Нацвідбору
Khayat – "Герци"
Karyotype – DNA
Mon Fia – Do you hear me?
Anstay– by the way
Марта Адамчук – Silvered pines
Oks – Say it all
Зазначимо, що в грудні 2025 року назвали імена фіналістів Нацвідбору: Jerry Heil, Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба", а також The Elliens.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
