Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого.

Нацвідбір-2026 - фіналісти / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Коротко:

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору

Як за нього проголосувати

У додатку "Дія" розпочалося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026.

Як повідомляє "Суспільне", голосування триватиме з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.

Голосувати можуть усі, хто досяг 14-річного віку. У розділі "Сервіси" потрібно вибрати "Опитування" і віддати свій голос.

Кандидати на участь у фіналі Нацвідбору

Khayat – "Герци"

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do you hear me?

Anstay– by the way

Марта Адамчук – Silvered pines

Oks – Say it all

Зазначимо, що в грудні 2025 року назвали імена фіналістів Нацвідбору: Jerry Heil, Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба", а також The Elliens.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

