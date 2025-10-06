Харків під масованим ударом дронів – лунають вибухи, є перебої з світлом

https://glavred.net/war/harkov-pod-massovym-udarom-dronov-razdayutsya-vzryvy-i-pereboi-s-elektrichestvom-10704404.html Посилання скопійоване

Увечері понеділка, 6 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. Про загрозу попередили Повітряні сили, зазначивши, що група БпЛА зі сходу наближається до міста. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Згодом у Харкові пролунали потужні вибухи, що підтвердив мер міста Ігор Терехов.

"У місті вибухи – будьте обережні!" – попередив Терехов.

За словами мера, під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа.

"Даних про постраждалих наразі не надходило", – уточнив він.

Також, за попередньою інформацією, займання зафіксовано й у Немишлянському районі. На місцях працюють медики та рятувальники.

Як повідомляє кореспондент "Главреда", після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

Факт атаки підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, у повітряному просторі все ще фіксуються ворожі дрони, що рухаються в напрямку міста.

"Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі", – повідомили в Харківській ОВА.

Мер Терехов зазначив, що протягом лише двадцяти хвилин атаки пролунало близько двох десятків вибухів, після чого у різних районах спалахнули кілька пожеж.

"На місто ще суне група ворожих бойових дронів – будьте обережні!" – додав Терехов.

За даними нашого Ситуаційного центру, цієї ночі ворог завдав по Харкову 25 ударів бойовими дронами "шахед", усі – по Немишлянському району, повідомив мер Терехов.

