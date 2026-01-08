Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.

У четвер, 8 січня, погода в Харкові буде хмарною / Фото: Новини.LIVE

Коротко:

Синоптики прогнозують дощ у Харкові

Температура повітря протягом дня буде +3 градуси

У четвер, 8 січня, погода в Харкові буде хмарною. Синоптики прогнозують дощ. При цьому буде плюсова температура.

"Протягом усього дня очікується дощ. Після полудня він повинен піти слабкіше, але до вечора знову посилиться", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 4, 4 м/с.

Температура повітря протягом дня буде +3 градуси. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть +5 градусів.

Фото: sinoptik.ua

Тим часом синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 8 січня в Харкові буде хмарна погода з дощем. Температура вдень становитиме +7°...+9°, вночі +5°...+3°. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що 7-9 січня південні, центральні та східні регіони України опиняться в передній частині південного циклону, де переважатиме аномально тепла погода на тлі південно-східних і південних вітрів.

Температура повітря аж до ранку 9 січня очікується стабільно вище 0 °С і коливатиметься в діапазоні близько +2...+8 °С, у Криму та місцями південних областях +10...+12 °С. Відповідно, основна частина опадів пройде у вигляді дощу та мряки.

Місцями можливі значні дощі, 8 січня в південних областях не виключені і слабкі грози. Також сприятливі умови складуться для виникнення туману. У центральних і північних областях, в досить вузькій смузі з температурою повітря близько 0 °С очікується ожеледь, що призведе до відкладення льоду на дорогах, тротуарах, проводах і гілках дерев.

8 січня під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних і південних областях можливі грози.

Погода в Україні - прогнози

Раніше Главред писав, що погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу і снігу та поривчастим вітром. Через активізацію циклонів в районі Балкан і акваторії Чорного моря північ буде страждати від тріскучих морозів, південь буде насолоджуватися майже квітневим теплом.

Синоптик Наталія Птуха розповіла, що 10-11 січня в Україні очікується вторгнення з півночі арктичного повітря.

"Циклон 9 січня буде відходити в північно-східному напрямку, там вже поступово опади припиняться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів", - сказала синоптик в інтерв'ю Главреду

Температура повітря знизиться. Похолодання очікується в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Про особу: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

