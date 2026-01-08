Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

Віталій Кірсанов
8 січня 2026, 11:10
7
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.
У четвер, 8 січня, погода в Харкові буде хмарною
У четвер, 8 січня, погода в Харкові буде хмарною / Фото: Новини.LIVE

Коротко:

  • Синоптики прогнозують дощ у Харкові
  • Температура повітря протягом дня буде +3 градуси

У четвер, 8 січня, погода в Харкові буде хмарною. Синоптики прогнозують дощ. При цьому буде плюсова температура.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.

відео дня

"Протягом усього дня очікується дощ. Після полудня він повинен піти слабкіше, але до вечора знову посилиться", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 4, 4 м/с.

Температура повітря протягом дня буде +3 градуси. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть +5 градусів.

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня
Фото: sinoptik.ua

Тим часом синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 8 січня в Харкові буде хмарна погода з дощем. Температура вдень становитиме +7°...+9°, вночі +5°...+3°. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що 7-9 січня південні, центральні та східні регіони України опиняться в передній частині південного циклону, де переважатиме аномально тепла погода на тлі південно-східних і південних вітрів.

Температура повітря аж до ранку 9 січня очікується стабільно вище 0 °С і коливатиметься в діапазоні близько +2...+8 °С, у Криму та місцями південних областях +10...+12 °С. Відповідно, основна частина опадів пройде у вигляді дощу та мряки.

Місцями можливі значні дощі, 8 січня в південних областях не виключені і слабкі грози. Також сприятливі умови складуться для виникнення туману. У центральних і північних областях, в досить вузькій смузі з температурою повітря близько 0 °С очікується ожеледь, що призведе до відкладення льоду на дорогах, тротуарах, проводах і гілках дерев.

8 січня під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних і південних областях можливі грози.

Погода в Україні - прогнози

Раніше Главред писав, що погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу і снігу та поривчастим вітром. Через активізацію циклонів в районі Балкан і акваторії Чорного моря північ буде страждати від тріскучих морозів, південь буде насолоджуватися майже квітневим теплом.

Синоптик Наталія Птуха розповіла, що 10-11 січня в Україні очікується вторгнення з півночі арктичного повітря.

"Циклон 9 січня буде відходити в північно-східному напрямку, там вже поступово опади припиняться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів", - сказала синоптик в інтерв'ю Главреду

Температура повітря знизиться. Похолодання очікується в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Вам також може бути цікаво:

Про особу: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова погода Харківська область новини Харківщини Погода на сьогодні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:36Фронт
"Тиждень буде одним з найскладніших": українців попередили про новий обстріл

"Тиждень буде одним з найскладніших": українців попередили про новий обстріл

10:40Війна
Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

09:42Фронт
Реклама

Популярне

Більше
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

Карта Deep State онлайн за 8 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Григорій Решетник став публічним посміховиськом - що сталося

Григорій Решетник став публічним посміховиськом - що сталося

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Останні новини

11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

11:36

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:29

Як прибрати сіль з взуття взимку: прості способи для шкіри, замші та тканини

11:26

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

11:10

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

Претензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для УкраїниПретензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для України
11:08

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

11:04

"Нас просто знищують": окупанти відмовляються йти на штурми

10:56

Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

10:40

"Тиждень буде одним з найскладніших": українців попередили про новий обстріл

Реклама
10:29

"Аж соромно": Кацуріна прокоментувала особисте життя на тлі чуток про розрив з Дантесом

10:11

Чому 9 січня не можна пришивати ґудзики до одягу: яке церковне свято

10:07

Його ще можна врятувати: як зрозуміти, що грошове дерево гине

09:42

Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

09:34

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміниФото

09:23

Меланія ненавидить: Трамп розкрив несподівані подробиці сімейного життяВідео

09:17

ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

09:16

Астрологи назвали найкращий місяць для кожного знака зодіаку в 2026 році

09:14

Як говорити "я хочу" у стосунках без драми: два простих кроки до любовної гармонії

09:13

Майже весна: який погодний сюрприз 8 січня чекати Одесі

09:10

Перехід Буданова в ОП: як це вплине на ГУР?Погляд

Реклама
09:00

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у

08:57

Лариса Гузєєва з'явилася на публіці: виглядає, як бабуся

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 січня (оновлюється)

08:41

Відключення світла в Україні - графіки на 8 січня (оновлюється)

08:37

Окупанти на Херсонщині навмисно псують свої катери – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

Гороскоп Таро на сьогодні, 9 січня: Козерогам - урок, Рибам - досягти бажаного

07:48

Трамп схвалив жорсткий санкційний удар по "спонсорах" Кремля: деталі

07:13

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

06:54

Російська агресія та інтервенція США в Венесуелу: в чому різниця?Погляд

06:24

Кохання, гроші та переїзд: зима готує одному знаку зодіаку несподівані повороти

06:00

Всього один інгредієнт перетворить запечену картоплю на шедевр - новий рецептВідео

05:52

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

04:41

Навіщо СРСР залучав авіацію для "засолювання" річок: пояснення істориків

04:00

Удача буде з ними: яких знаків зодіаку чекає шалений стрибок уперед

03:30

ЦРУ проти НАСА: сенсаційна заява про загадковий міжзоряний об'єкт

03:09

"Нова тактика": експерт пояснив маневри стратегічної авіації РФ без пусків ракет

02:22

Секрет кухарів: розкрито геніально простий спосіб різати цибулю без сліз

02:18

"Безцільне зависання": дружина Віталія Козловського розсекретила серйозний план

01:30

Зірка "Дивних див" залишає акторство: "Ніяких офіційних планів"

Реклама
00:26

Новий рік, нова Олена: Мозгова несподівано змінила зачіску

00:22

"Американський Путін": з'явився тривожний сценарій для Трампа і США

00:03

У Дніпрі повторно лунають вибухи: на місто летить табун "шахедів"

07 січня, середа
23:35

Кирило Буданов кардинально змінив імідж і вперше з'явився в костюмі

23:22

Рекордний "зліт" долара: розкрито причину різкого стрибка на валютному ринку

23:17

Мурат Налчаджиоглу забрав дочку від Ані Лорак і показав її в купальнику

23:03

Після ворожої атаки в двох регіонах України повний блекаут— яка ситуаціяФото

22:37

Григорій Решетник став публічним посміховиськом - що сталося

22:21

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січняФото

22:19

У Києві ліфт зірвався вниз: ЗМІ дізналися про потерпілого, з'явилися несподівані подробиці

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти