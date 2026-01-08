Чому 9 січня не можна пришивати ґудзики до одягу: яке церковне свято

9 січня не рекомендують пришивати ґудзики, адже вважають, що разом з ними можна "прикріпити" старі неприємності та проблеми.

Яке церковне свято 9 січня

У п'ятницю, 9 січня, в православному календарі день пам'яті святого мученика Полієвкта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 9 січня

Святий мученик Полієвкт - один з видатних християнських мучеників IV століття, шанований в православній і католицькій церквах за стійкість у вірі і безстрашність перед мучеництвом. Його життя стало прикладом непохитної відданості Христу навіть перед обличчям смертельних переслідувань.

Про дитинство і юність святого Полієвкта відомо мало. Історичні джерела відзначають, що він народився в римській родині, яка, ймовірно, дотримувалася язичницьких традицій. Молодий Полієвкт відрізнявся благочестям і щирим прагненням до духовного життя, що згодом сприяло його прийняттю християнства.

Полієвкт прийняв християнську віру в часи, коли Римська імперія ще активно переслідувала християн. Його навернення було результатом глибокого духовного пошуку і переконання в правоті вчення Ісуса Христа. З моменту свого хрещення Полієвкт присвятив життя служінню Богу, активно проповідуючи віру серед співгромадян.

Полієвкт жив за часів імператора Діоклетіана (284-305), відомого жорстокими гоніннями на християн. За переказами, святого неодноразово закликали відмовитися від віри і поклонитися римським богам. Полієвкт рішуче відкидав ці вимоги, відзначаючи непохитність своєї віри.

Його мучеництво стало прикладом сміливості: він був підданий тортурам і жорстоким випробуванням, проте залишався вірним Христу до останнього подиху. Зрештою, Полієвкт був страчений за наказом римської влади, його мученицька смерть сталася близько початку IV століття.

Прикмети 9 січня

Ясна погода 9 січня - весна буде теплою і ранньою.

Сильний мороз в цей день - прикмета, що і лютий буде морозним.

Снігопад 9 січня - урожай на хліб буде хорошим, а літо - дощовим.

Що не можна робити 9 січня

За народними повір'ями, в цей день не варто сидіти склавши руки - лінь може обернутися матеріальними труднощами. Також не рекомендують пришивати ґудзики, адже вважають, що разом з ними можна "прикріпити" старі неприємності і проблеми.

Що можна робити 9 січня

З цього дня закінчується пора свят і починаються буденні турботи. Потрібно приводити в порядок будинок і двір, прати, прасувати і займатися всіма домашніми справами. Лінуватися або виконувати роботу неохоче вважалося небезпечним, тому що можна було накликати на себе неприємності.

