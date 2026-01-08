Рус
ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

Віталій Кірсанов
8 січня 2026, 09:17
Видання не уточнило, як саме були втрачені американські винищувачі, але мова йде про "різні інциденти".
F-16 регулярно перекидають в різні місця
F-16 регулярно перекидають у різні місця / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • F-16 регулярно перекидають у різні місця
  • Україні передали не найсучаснішу техніку

Після отримання Україною американських винищувачів F-16 було втрачено чотири таких літаки. Про це йдеться в матеріалі The War Zone, присвяченому розповідям українських пілотів F-16.

Видання не уточнило, як саме були втрачені американські винищувачі, але мова йде про "різні інциденти".

Після спілкування з українськими пілотами журналіст дійшов висновку, що для запобігання втрат "на землі" F-16 регулярно перекидають у різні місця, включаючи другорядні злітно-посадкові смуги "і, ймовірно, автомагістралі".

Один з українців розповів, що F-16 є можливість розміщувати "в місцях, де противник не очікує". Літаки постійно передислокують і тому ворогу складно визначити їх місцезнаходження.

В цілому пілот оцінює F-16 як "дуже ефективний" винищувач, особливо відзначаючи його озброєння і системи наведення.

Видання підкреслює, що Україні передали не найсучаснішу техніку, тому досі українським пілотам F-16 не вдавалося здобути повітряні перемоги над пілотованими літаками ворога.

Переважно українська армія використовує західні літаки в рамках протиповітряної оборони і для нанесення ударів по позиціях російських окупантів на землі.

Літаки F-16 на сторожі ЗСУ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 16 травня 2025 року ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ. Під час виконання бойового завдання, спрямованого на відбиття повітряної атаки РФ, винищувач зник з радарів. Пілотові вдалося вижити. Льотчик встиг збити три ворожі повітряні цілі і атакував четверту за допомогою бортової гармати. Після цього в літаку виникли технічні неполадки.

Однак, на жаль, у квітні 2025 року під час бойового завдання загинув пілот винищувача F-16 капітан Павло Іванов. У Повітряних силах повідомили, що українському пілотові було 26 років.

Російська компанія Fores, яка займається постачанням продукції для нафтогазового сектора, виплатила 15 мільйонів рублів (близько 200 тисяч доларів США) як винагороду дванадцяти військовим Росії, яких вважають причетними до знищення першого американського винищувача F-16 в Україні.

Більше важливих новин:

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений у 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ військовий літак F-16 новини України новини України та світу війна Росії та України
