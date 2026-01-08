'Тиждень буде одним з найскладніших': українців попередили про новий обстріл

Російські окупанти можуть спробувати добити українську енергосистему, каже Сергій Нагорняк.

https://glavred.net/war/nedelya-budet-odnoy-iz-samyh-slozhnyh-ukraincev-predupredili-o-novom-obstrele-10730459.html Посилання скопійоване

РФ готується до нового обстрілу / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

РФ може атакувати Україну ракетами і дронами

Російський обстріл очікується наступного тижня

Російські окупанти готуються до нового масового обстрілу України. Цей обстріл може відбутися вже наступного тижня. Про це в ефірі "Київ 25" заявив нардеп Сергій Нагорняк.

В ніч на 8 січня росіяни атакували відразу чотири підстанції в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Українські енергетики роблять все можливе, щоб поліпшити ситуацію. Але РФ може скористатися критичним становищем і завдати нового масованого удару по Україні.

відео дня

"Наступний тиждень буде одним з найскладніших в українській енергетиці, тому що споживання буде зростати. Ворог з великою ймовірністю використає цей шанс для того, щоб завдати там чергового удару по українській енергетиці", — сказав нардеп.

Під атакою ворога можуть опинитися навіть енергетики, які відновлюють електропостачання.

Водночас РФ спробує показати Вашингтону, що ситуація в Україні погіршується і нібито це дає Кремлю силу.

"Ворог буде використовувати це для того, щоб роз'єднати суспільство і щоб розвірити суспільство, щоб показати і тому ж самому американському президенту, що у нас, як то кажуть, ситуація далека від хорошої для того, щоб використовувати це в розмові про потенційні переговори", — прозвучало в ефірі.

Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.

Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".

"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, в результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Крім того, ближче до вечора 7 січня Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських військ. Про наближення повітряних цілей неодноразово попереджали в Повітряних силах України.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Вибухи лунали в Києві, Чернігові, Полтаві та Харкові.

Читайте також:

Про особу: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк – підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Зараз – народний депутат IX скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред