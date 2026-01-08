"Аж соромно": Кацуріна прокоментувала особисте життя на тлі чуток про розрив з Дантесом

Даша Кацуріна зізналася, що вперше серйозно зіткнулася з важливим питанням.

Даша Кацуріна і Дантес - бізнесвумен висловилася про бажання і стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Коротко:

Ходять чутки про розставання Даші Кацуріної та Володимира Дантеса

Бізнесвумен поділилася важливим відкриттям на їхньому тлі

Уже кілька місяців ходять чутки про те, що бізнесвумен Даша Кацуріна і музикант Володимир Дантес розійшлися. У них зав'язалися стосунки після того, як пара розлучилася зі своїми попередніми партнерами - ресторатором Мішею Кацуріним і співачкою Надею Дорофеєвою, які з часом одружилися.

Дантес і Кацуріна і раніше намагалися не висвітлювати своє особисте життя, проте останнім часом спогади один про одного і зовсім зникли з соціальних мереж Вови і Даші. Непрямим підтвердженням їхнього розставання став недавній пост бізнесвумен в її Telegram-каналі.

Кацуріна написала, що раптово за весь час свого свідомого життя вона вперше залишилася одна, через що зіткнулася з проблемою ідентифікації власних бажань. "Банально так, що аж соромно писати. Зупинятись, питати і перепитувати себе "Чого я зараз хочу?". Так-так, ми чуємо це постійно. Але як часто реально зупиняємось і себе питаємо. Я була впевнена, що в мене з цим все добре. Спойлер: НІ. Наприклад, я - людина, яка все своє життя була в стосунках та жила з дитинства з батьками, далі з чоловіком, потім велика війна, з подругами - батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей, я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на питання "Чого я зараз хочу?" мені складно відповісти. Вчусь відповідати і робити те, що хочеться та беру приклад з тих хто навчився", - зазначила Даша.

Даша Кацуріна і Дантес - бізнесвумен висловилася про бажання і стосунки / фото: t.me/dashakatsurinaa

Про персону: Даша Кацуріна Даша Кацуріна - українська бізнесвумен, дизайнерка і рестораторка. Володіє іменним брендом одягу, а також є співвласницею мережі київських ресторанів азіатської кухні.

