Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

Олена Кюпелі
8 січня 2026, 12:02оновлено 8 січня, 12:37
Олександра Норова звернулася до свого покійного чоловіка і соліста групи ADAM.
Вдова музиканта зворушливо звернулася до нього
Вдова музиканта зворушливо звернулася до нього / Колаж Главред, фото: Instagram/adamukraine

Коротко:

  • Що написала дружина Михайла Клименка
  • Скільки часу минуло з його смерті

19 листопада український співак і лідер групи Adam Михайло Клименко впав у кому, а 7 грудня його не стало - останні місяці свого життя артист боровся з туберкульозним менінгітом. Його вдова і вся Україна до останнього сподівалися на те, що співак зможе побороти хворобу, але хвороба виявилася сильнішою.

На своїй сторінці в Instagram до померлого артиста звернулася його дружина Олександра. Рівно через місяць після його смерті.

Група ADAM
Група ADAM тепер без Михайла / фото: instagram.com, група ADAM

"Рівно місяць, як я сумую за тобою, Рівно місяць, як я мрію, щоб ти приснився мені, Рівно місяць, як я не вірю, що тебе ніколи більше не поцілую, Рівно місяць, як ціла вічність, Рівно місяць, як я чекаю на тебе, як дурочка, Рівно місяць, як тебе немає", - написала вона.

Вдова ADAM написала зворушливий пост
Вдова ADAM написала зворушливий пост / Фото Instagram/adamukraine

Нагадаємо, фронтмен групи ADAM помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.

Про гурт: ADAM

ADAM - український гурт з Києва. Гурт заснований у 2015 році Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, актриса, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.
7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
