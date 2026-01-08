Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

Коротко:
- Що написала дружина Михайла Клименка
- Скільки часу минуло з його смерті
19 листопада український співак і лідер групи Adam Михайло Клименко впав у кому, а 7 грудня його не стало - останні місяці свого життя артист боровся з туберкульозним менінгітом. Його вдова і вся Україна до останнього сподівалися на те, що співак зможе побороти хворобу, але хвороба виявилася сильнішою.
На своїй сторінці в Instagram до померлого артиста звернулася його дружина Олександра. Рівно через місяць після його смерті.
"Рівно місяць, як я сумую за тобою, Рівно місяць, як я мрію, щоб ти приснився мені, Рівно місяць, як я не вірю, що тебе ніколи більше не поцілую, Рівно місяць, як ціла вічність, Рівно місяць, як я чекаю на тебе, як дурочка, Рівно місяць, як тебе немає", - написала вона.
Нагадаємо, фронтмен групи ADAM помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що 7-річна дочка покійної російської актриси-путіністки Анастасії Заворотнюк Міла, опинилася в неприємній ситуації в терористичній РФ.
Раніше також перша леді України Олена Зеленська зустрілася з помічником держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом.
Вас також може зацікавити:
- "Не всі встигли": Alyona Alyona зі сльозами поділилася особистим на похоронах ADAM
- Батьки ADAM зробили несподіване зізнання дружині біля труни: "Така доля нашого сина"
- "До останнього сподівалися": відома піарниця розкрила подробиці хвороби покійного Adam
Про гурт: ADAM
ADAM - український гурт з Києва. Гурт заснований у 2015 році Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, актриса, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.
7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред