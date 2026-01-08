Трамп схвалив жорсткий санкційний удар по "спонсорах" Кремля: деталі

Законопроект дозволить покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

https://glavred.net/world/tramp-odobril-zhestkiy-sankcionnyy-udar-po-sponsoram-kremlya-detali-10730417.html Посилання скопійоване

Білий дім посилить тиск на Росію через нафтовий ринок / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Коротко:

Трамп схвалив двопартійний законопроект про санкції проти РФ

Документ дозволить США запроваджувати санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту

Йдеться насамперед про Китай, Індію та Бразилію

Президент США Дональд Трамп схвалив двопартійний законопроект про санкції проти Росії. Про це заявив у соцмережі Х американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, зазначивши, що він працював над цим документом кілька місяців разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем та багатьма іншими.

За словами Грема, цей законопроект "буде дуже доречним, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін тільки й робить, що продовжує вбивати невинних".

відео дня

Сенатор пояснив, що цей законопроект дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

"Цей законопроект дозволить президенту Трампу карати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна. Цей законопроект дасть президенту Трампу величезні важелі впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка фінансує криваву бійню Путіна проти України", - йдеться в повідомленні.

Грем сподівається на впевнене двопартійне голосування вже наступного тижня.

​Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред ​

Санкції США проти Росії

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що йому "підходить" запропонований Сенатом законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти країн, що ведуть бізнес з Росією. Як пише Bloomberg, це стало "найяскравішим проявом того, що він підтримає багатомісячні зусилля щодо припинення фінансування Москви".

У листопаді 2025 року американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Трамп погодив посилення санкцій проти Росії. Конгрес США починає працювати над просуванням двопартійного законопроекту для посилення тиску на РФ.

Повідомлялося, що Трамп готовий підписати відповідний закон за умови, що його формулювання дозволить йому зберегти за собою контроль над запровадженням санкцій.

Що передбачає проект сенатора Грема

Ліндсі Грем пропонує введення масштабних санкцій, включаючи 500% мита, проти країн (таких як Китай, Індія, Бразилія), які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші товари, накладаючи жорсткі економічні обмеження на імпорт з них, і спрямований на припинення фінансової підтримки Росії.

Законопроект США про 500% мита — це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроект про запровадження 500-відсоткових мит на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація загрожує загостренням відносин не тільки з Китаєм та Індією, але й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи — сенатор Ліндсі Грем — фактично націлений на Пекін: Китай розглядається як основна мета, на другому місці Індія, на третьому — Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому випадку Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ з Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що в цілому підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм буде працювати в довгостроковій перспективі — фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" — і зможе використовувати її на власний розсуд.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред