У Сумах прогриміли вибухи: є "прильоти", спалахнула пожежа

Ворожі дрони атакували будівлі навчального закладу. Є й інші руйнування.

Атака дронів на Суми сталася в ніч на 11 вересня / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, t.me/hryhorov_oleg

Коротко:

РФ атакувала Суми дронами

Під удар потрапила цивільна інфраструктура

Спалахнула пожежа, є руйнування

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Суми. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. У місті спалахнула пожежа, є руйнування.

Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив близько другої години ночі, що в Сумах було чутно два вибухи. Обидва були влучаннями безпілотників по одному з навчальних закладів міста.

"Станом на зараз інформації про загиблих чи поранених немає. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.

Дивіться відео - Кобзар розповів про ситуацію в Сумах після атаки РФ:

За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, ворожої атаки зазнав Зарічний район міста Суми.

"Основний удар припав не на житловий сектор. Попередньо без постраждалих. На місці влучання - пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки з'ясовуються", - написав він.

У Сумській ОДА підтвердили, що внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.

"Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджено вікна. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби", - ідеться в повідомленні.

У Сумах - пожежа після атаки дронів / Фото: t.me/hryhorov_oleg

Атаки РФ на Суми - останні новини

Росіяни регулярно обстрілюють Суми і Сумську область, застосовуючи для атак дрони, ракети і авіабомби.

Як писав Главред, у ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумах. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.

15 серпня росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах.

30 липня країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з осколковим пораненням госпіталізували.

РФ готує нові атаки, до чого готуватися восени: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що восени РФ продовжуватиме атакувати енергетичний сектор України. Єдина різниця - окупанти масштабніше застосовуватимуть дрони замість ракет.

"Однак Україна вже адаптувалася до цього виду загрози. Якщо у 2022 році деякі міста переживали блекаути по 2-3 тижні, як, наприклад, Одеса, то минулого року деякі міста переживали блекаути по 24 години, це був максимум. У 2023-2024 роках ми вже адаптувалися до загроз, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - сказав Коваленко.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

