Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Росія хоче захопити нові території, щоб потім можна було торгуватися.

Загроза нового наступу РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Існує загроза початку боїв у всіх областях України, які межують з РФ

Росіяни можуть спробувати прорвати кордон в Чернігівській області

Також Росія буде намагатися блокувати Одесу

Наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.

"Зараз лінія фронту становить 1218 км, і це вже неймовірно багато. Тому є загроза, що Росія спробує відкусити ще невеликі шматки нашої території, щоб потім можна було торгуватися. Ці території росіяни використовуватимуть саме для торгу", - наголосив він.

Експерт зауважив, що поки що в Сумській області російські війська контролюють 230 кв км, але є загроза, що вони спробують розширити цю зону.

Ступак додав, що також є загроза початку боїв у всіх областях України, які межують з країною-агресором Росією, насамперед це стосується Чернігівської області.

"Шостка, Глухів та інші населені пункти Чернігівщини – під загрозою. Росіяни будуть діяти як клопи: проривати кордон, розповзатися на невеликі відстані і намагатися закріпитися там", - вважає екс-співробітник СБУ.

Крім того, на його думку, Росія буде намагатися блокувати Одесу і обстрілювати портову інфраструктуру.

"Росіяни прекрасно розуміють, що порт дозволяє Україні заробляти гроші. Не буде порту – не буде вивезення продукції і фінансування армії", - підсумував він.

Дії росіян на прикордонні

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що російські війська активно намагаються розширити зону боїв на прикордонних територіях Сумщини та Харківщини.

Він підкреслив, що найбільш активно ворог тисне на Вовчанському напрямку Харківської області, Хотінській та Юнаківській громадах на Сумщині.

"На цих напрямках окупанти застосовують малі штурмові групи, техніка не використовується", - наголосив Демченко.

Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявляли, що російські війська окупували село Новомаркове Краматорського району Донецької області та село Андріївка в Сумській області.

В Угрупованні військ "Курськ" сказали, що хоча окупанти намагаються розширити зону окупації на Сумщині, та наразі мова про захопленням армією РФ Андріївки не йде.

Водночас, 81 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляла, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

