Лариса Гузєєва з'явилася на публіці: виглядає, як бабуся

Коротко:
- Як зараз виглядає Лариса Гузєєва
- Чому вона так одягнулася
Російська скандальна актриса і телеведуча Лариса Гузєєва, яка внесена до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, з'явилася на одному з фото.
Як пишуть російські пропагандисти, Гузєєва на даному фото повністю позбавлена московського лиску і акторського шику. Швидше, вона виглядає як звичайна пенсіонерка, що йде з базару.
Вона була на зимовій риболовлі, де одягла на себе безформний пуховик, калоші і шапку з рукавицями.
Гузєєва в "Миротворці"
Російська актриса Ларіса Гузєєва була внесена до бази українського сайту "Миротворець". З оприлюднених на сайті організації даних, приводом стали гастролі в окупованому Криму.
Їй, зокрема, інкримінується "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим", а також "незаконна гастрольна діяльність в анексованому Криму".
Також у "Миротворці" уточнили, що гастролі Гузєєвої в анексованій Ялті та Севастополі відбулися в березні 2017 року.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Нагадаємо, раніше Главред писав, що син однієї з найбільших зрадниць України Таїсії Повалій Денис опублікував свіжі фото і зробив дивну публікацію , не забувши, втім, продублювати її російською мовою.
Напередодні 39-річна Ірина Маірко, колишня дружина зрадника, аб'юзера і російського актора серіалу "Універ" Віталія Гогунського, в перші дні 2026 року отримала серйозну травму спини.
Вас також може зацікавити:
- Гузєєва жорстко принизила головних російських пропагандистів
- Росіяни в істериці: Гузєєва втекла з Росії
- Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропорту
Про особу: Лариса Гузєєва
Лариса Гузєєва - радянська і російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча; заслужена артистка РФ. Член громадської організації "Спілка кінематографістів Росії". Підтримала військове вторгнення Росії в Україну.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред