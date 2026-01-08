Лариса Гузєєва з'явилася на публіці: виглядає, як бабуся

, Гузеєва на цьому фото повністю позбавлена московського лиску та акторського шику.

Лариса Гузєєва з'явилася в занедбаному вигляді / Колаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Як зараз виглядає Лариса Гузєєва

Чому вона так одягнулася

Російська скандальна актриса і телеведуча Лариса Гузєєва, яка внесена до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, з'явилася на одному з фото.

Як пишуть російські пропагандисти, Гузєєва на даному фото повністю позбавлена московського лиску і акторського шику. Швидше, вона виглядає як звичайна пенсіонерка, що йде з базару.

Вона була на зимовій риболовлі, де одягла на себе безформний пуховик, калоші і шапку з рукавицями.

Лариса Гузєєва в дивному вигляді / Фото 7Дней

Гузєєва в "Миротворці"

Російська актриса Ларіса Гузєєва була внесена до бази українського сайту "Миротворець". З оприлюднених на сайті організації даних, приводом стали гастролі в окупованому Криму.

Їй, зокрема, інкримінується "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим", а також "незаконна гастрольна діяльність в анексованому Криму".

Також у "Миротворці" уточнили, що гастролі Гузєєвої в анексованій Ялті та Севастополі відбулися в березні 2017 року.

Гузєєва на початку війни намагалася виїхати до Ізраїлю / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Про особу: Лариса Гузєєва Лариса Гузєєва - радянська і російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча; заслужена артистка РФ. Член громадської організації "Спілка кінематографістів Росії". Підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

