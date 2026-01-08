Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

Віталій Кірсанов
8 січня 2026, 12:13
219
Великобританія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk в Україну.
Системи Raven вже знаходяться на озброєнні України
Системи Raven вже знаходяться на озброєнні України / колаж: Главред, фото: facebook.com kpszsu, defence-ua.com

Коротко:

  • Системи Raven вже знаходяться на озброєнні України
  • У Британії підтвердили прогрес у реалізації програми Gravehawk

Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Зокрема, Міністерство оборони країни заявило, що системи Raven вже знаходяться на озброєнні України.

відео дня

Міністр у справах ветеранів Ел Карнс розповів, що "13 систем протиповітряної оборони RAVEN вже передані Україні, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз".

Відзначається, що система розроблена для забезпечення захисту на близькій відстані від безпілотників, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту.

У виданні пояснили, що Raven – це спеціалізоване рішення для протиповітряної оборони, розроблене спеціально для України і профінансоване Великою Британією. Воно адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі. Їхня перевага в високій швидкості розгортання, що дозволяє українським воїнам оперативно реагувати на загрози, хоча система має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет. Велика Британія відзначила цю систему як приклад прискорених інновацій, зумовлених вимогами поля бою.

Крім того, Міністерство оборони підтвердило прогрес у реалізації програми Gravehawk.

"На даний момент в Україну поставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk", – сказав Карнс.

Згідно з контрактом, загалом передбачено передачу ще 15 систем. Карнс запевнив, що перша партія з цієї кількості буде поставлена найближчим часом. Зокрема, Gravehawk призначений для посилення захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів Росії.

"Gravehawk" – це спільна система, що фінансується Великою Британією і Данією, яка використовує існуючі українські ракети класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) наземного базування. Хоча вона в основному зосереджена на протидії безпілотникам, вона також пропонує оборонні можливості проти літаків і вертольотів, а потенційно і крилатих ракет. Використання діючої української ракети має на меті спростити логістику і прискорити розгортання", - пояснили в Defence Journal.

Експертна оцінка підтримки України

Політолог і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну і масштабну. На його думку, ключовим стратегічним союзником країни залишається Європейський Союз, який забезпечує не тільки фінансову, але і суттєву військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90-100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив Фесенко.

Експерт додає, що координація дій ЄС і США у сфері озброєнь створює додаткові гарантії безпеки і демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати в обороноздатність України.

Військова допомога Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія анонсувала значний пакет підтримки України в сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив глава британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря і продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Читайте також:

Що таке UK Defence Journal?

UK Defence Journal - оборонний журнал Великої Британії, який висвітлює новини оборонної промисловості Сполученого Королівства. Крім новин, сайт також пропонує коментарі та аналіз військових тем, починаючи від політики національної безпеки до рішень щодо закупівель. Раніше сайт публікував однойменний щомісячний журнал, який містив новини та аналітику про британські збройні сили, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Британия ПВО військова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

12:37Синоптик
Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

12:29Фронт
"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

Останні новини

13:31

Якою колись була Київщина: українців поставила у ступор карта 1699 року

13:23

Вісім побутових звичок, які непомітно роблять ваш будинок бруднішим і гіршим

13:05

Речі, які ніколи не вийдуть з моди: стилісти назвали п'ять предметів

12:59

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

12:40

Кіт в паніці від пилососа: чому тварина боїться та що робитиВідео

Претензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для УкраїниПретензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для України
12:37

З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

12:30

Запальна Мартиновська похвалилася стильною фотосесією і стрункими ніжками

12:29

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

12:13

Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

Реклама
12:02

Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

11:36

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:29

Як прибрати сіль з взуття взимку: прості способи для шкіри, замші та тканини

11:26

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

11:10

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

11:08

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

11:04

"Нас просто знищують": окупанти відмовляються йти на штурми

10:56

Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

10:40

"Тиждень буде одним з найскладніших": українців попередили про новий обстріл

10:29

"Аж соромно": Кацуріна прокоментувала особисте життя на тлі чуток про розрив з Дантесом

Реклама
10:11

Чому 9 січня не можна пришивати ґудзики до одягу: яке церковне свято

10:07

Його ще можна врятувати: як зрозуміти, що грошове дерево гине

09:42

Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

09:34

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміниФото

09:23

Меланія ненавидить: Трамп розкрив несподівані подробиці сімейного життяВідео

09:17

ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

09:16

Астрологи назвали найкращий місяць для кожного знака зодіаку в 2026 році

09:14

Як говорити "я хочу" у стосунках без драми: два простих кроки до любовної гармонії

09:13

Майже весна: який погодний сюрприз 8 січня чекати Одесі

09:10

Перехід Буданова в ОП: як це вплине на ГУР?Погляд

09:00

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у

08:57

Лариса Гузєєва з'явилася на публіці: виглядає, як бабуся

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 січня (оновлюється)

08:41

Відключення світла в Україні - графіки на 8 січня (оновлюється)

08:37

Окупанти на Херсонщині навмисно псують свої катери – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

Гороскоп Таро на сьогодні, 9 січня: Козерогам - урок, Рибам - досягти бажаного

07:48

Трамп схвалив жорсткий санкційний удар по "спонсорах" Кремля: деталі

07:13

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

06:54

Російська агресія та інтервенція США в Венесуелу: в чому різниця?Погляд

Реклама
06:24

Кохання, гроші та переїзд: зима готує одному знаку зодіаку несподівані повороти

06:00

Всього один інгредієнт перетворить запечену картоплю на шедевр - новий рецептВідео

05:52

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

04:41

Навіщо СРСР залучав авіацію для "засолювання" річок: пояснення істориків

04:00

Удача буде з ними: яких знаків зодіаку чекає шалений стрибок уперед

03:30

ЦРУ проти НАСА: сенсаційна заява про загадковий міжзоряний об'єкт

03:09

"Нова тактика": експерт пояснив маневри стратегічної авіації РФ без пусків ракет

02:22

Секрет кухарів: розкрито геніально простий спосіб різати цибулю без сліз

02:18

"Безцільне зависання": дружина Віталія Козловського розсекретила серйозний план

01:30

Зірка "Дивних див" залишає акторство: "Ніяких офіційних планів"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти