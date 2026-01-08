Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

Великобританія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk в Україну.

Системи Raven вже знаходяться на озброєнні України / колаж: Главред, фото: facebook.com kpszsu, defence-ua.com

У Британії підтвердили прогрес у реалізації програми Gravehawk

Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Зокрема, Міністерство оборони країни заявило, що системи Raven вже знаходяться на озброєнні України.

Міністр у справах ветеранів Ел Карнс розповів, що "13 систем протиповітряної оборони RAVEN вже передані Україні, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз".

Відзначається, що система розроблена для забезпечення захисту на близькій відстані від безпілотників, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту.

У виданні пояснили, що Raven – це спеціалізоване рішення для протиповітряної оборони, розроблене спеціально для України і профінансоване Великою Британією. Воно адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі. Їхня перевага в високій швидкості розгортання, що дозволяє українським воїнам оперативно реагувати на загрози, хоча система має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет. Велика Британія відзначила цю систему як приклад прискорених інновацій, зумовлених вимогами поля бою.

Крім того, Міністерство оборони підтвердило прогрес у реалізації програми Gravehawk.

"На даний момент в Україну поставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk", – сказав Карнс.

Згідно з контрактом, загалом передбачено передачу ще 15 систем. Карнс запевнив, що перша партія з цієї кількості буде поставлена найближчим часом. Зокрема, Gravehawk призначений для посилення захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів Росії.

"Gravehawk" – це спільна система, що фінансується Великою Британією і Данією, яка використовує існуючі українські ракети класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) наземного базування. Хоча вона в основному зосереджена на протидії безпілотникам, вона також пропонує оборонні можливості проти літаків і вертольотів, а потенційно і крилатих ракет. Використання діючої української ракети має на меті спростити логістику і прискорити розгортання", - пояснили в Defence Journal.

Експертна оцінка підтримки України

Політолог і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну і масштабну. На його думку, ключовим стратегічним союзником країни залишається Європейський Союз, який забезпечує не тільки фінансову, але і суттєву військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90-100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив Фесенко.

Експерт додає, що координація дій ЄС і США у сфері озброєнь створює додаткові гарантії безпеки і демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати в обороноздатність України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія анонсувала значний пакет підтримки України в сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив глава британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря і продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Що таке UK Defence Journal? UK Defence Journal - оборонний журнал Великої Британії, який висвітлює новини оборонної промисловості Сполученого Королівства. Крім новин, сайт також пропонує коментарі та аналіз військових тем, починаючи від політики національної безпеки до рішень щодо закупівель. Раніше сайт публікував однойменний щомісячний журнал, який містив новини та аналітику про британські збройні сили, пише Вікіпедія.

