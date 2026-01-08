Запальна Мартиновська похвалилася стильною фотосесією і стрункими ніжками

Оля Мартиновська - улюблениця серед учасників проекту "Майстер Шеф".

Ольга Мартиновська похвалилася свіжими фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Українська рестораторка і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася кадрами раніше не опублікованої фотосесії.

Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ольга опублікувала чорно-білі фото, на яких позує в пальто, темних колготках і короткій спідниці. Вони якнайкраще передають легкість і харизму самої Ольги. Свої фото вона підписала так: "Сіла писати плани і цілі на 2026 рік. Не написала. Встала і пішла. Що у вас, друзі, планується хоч якось?".

Ольга Мартиновська показала нову фотосесію / Фото Instagram/ olga_martynovska

До слова, Ольга Мартиновська - одна з улюблених суддів телевізійного проекту "Майстер Шеф". Учасники відзначають її доброту, м'якість, справедливість і розуміння.

Ольга Мартиновська показала нову фотосесію / Фото Instagram/ olga_martynovska

Ольга Мартиновська показала нову фотосесію / Фото Instagram/ olga_martynovska

Ольга Мартиновська показала нову фотосесію / Фото Instagram/ olga_martynovska

До речі, Оля навіть позначила локацію зйомки: "Десь на Ярославому Валу".

Ольга Мартиновська - особисте життя

Суддя "Майстер Шеф" була у шлюбі з Іваном Кобцем. У 2016 році у пари народилася дочка, яку назвали Віра. Однак сімейне життя тривало недовго: через два роки, у 2018-му, подружжя розлучилося. Після розриву відносин спілкування між колишніми партнерами деякий час залишалося напруженим.

Про особу: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська – українська шеф-кухар, ресторатор, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" і "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

