Запальна Мартиновська похвалилася стильною фотосесією і стрункими ніжками

Коротко:
- Як зараз виглядає Ольга Мартиновська
- На що поскаржилася ресторатор
Українська рестораторка і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася кадрами раніше не опублікованої фотосесії.
Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ольга опублікувала чорно-білі фото, на яких позує в пальто, темних колготках і короткій спідниці. Вони якнайкраще передають легкість і харизму самої Ольги. Свої фото вона підписала так: "Сіла писати плани і цілі на 2026 рік. Не написала. Встала і пішла. Що у вас, друзі, планується хоч якось?".
До слова, Ольга Мартиновська - одна з улюблених суддів телевізійного проекту "Майстер Шеф". Учасники відзначають її доброту, м'якість, справедливість і розуміння.
До речі, Оля навіть позначила локацію зйомки: "Десь на Ярославому Валу".
Ольга Мартиновська - особисте життя
Суддя "Майстер Шеф" була у шлюбі з Іваном Кобцем. У 2016 році у пари народилася дочка, яку назвали Віра. Однак сімейне життя тривало недовго: через два роки, у 2018-му, подружжя розлучилося. Після розриву відносин спілкування між колишніми партнерами деякий час залишалося напруженим.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що 7-річна дочка покійної російської актриси-путіністки Анастасії Заворотнюк Міла, опинилася в неприємній ситуації в терористичній РФ.
Напередодні вдова Михайла Клименка звернулася до померлого артиста. Рівно через місяць після його смерті.
Вас також може зацікавити:
- У Ольги Мартиновської новий роман: шеф показала свого обранця
- На повідомлення не відповідає: хто стоїть за крахом дружби Литвинової і Мартиновської
- "Штамп у паспорті": Ольга Мартиновська розкрила правду про своє особисте життя
Про особу: Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська – українська шеф-кухар, ресторатор, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" і "Великоднього столу з Олею Мартиновською".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред