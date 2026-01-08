Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

Смерть Бардо стала для неї визволенням.

Бріжіт Бардо причина смерті - обставини смерті Бріжіт Бардо / колаж: Главред, фото: imdb.com

Від чого померла Бріжіт Бардо

Якими були останні слова артистки

28 грудня 2025 року померла французька акторка і активістка Бріжіт Бардо. Їй був 91 рік. Релігійна служба і публічна церемонія прощання відбулася 7 січня 2026 року в Сен-Тропе, Франція.

Перед похоронами Бардо її вдівець Бернар Д'Ормаль дав інтерв'ю Paris Match, в якому розкрив причину смерті зірки. Восени 2025 року Бріжіт перенесла дві серйозні операції. Вони були пов'язані з онкологією, яка в підсумку і забрала життя акторки.

За словами Д'Ормаля, Бріжіт Бардо мирно пішла з життя у своєму ліжку. Її останніми словами було зізнання в коханні. "Це був найзворушливіший момент мого життя з Бріжіт, тому що вона нас покидала. Вона сказала "піу-піу" (ці слова зірка використовувала для вираження ніжних почуттів - прим. редактора). Я напівспав, я сів і побачив, що вона перестала дихати. У наступні п'ятнадцять хвилин я побачив, як її страждання зникають - вона стала прекрасною", - цитує вдівця Бріжіт Бардо The Sun.

Труна з тілом Бріжіт Бардо / фото: Скріншот Daily Mail News

Про персону: Бріжіт Бардо Бріжі́т Анн-Марі́ Бардо́ — французька кіноартистка, фотомодель, співачка, танцюристка, автобіографістка, повідомляє Вікіпедія. Секс-символ 1950-60-х, з початку 1970-х — активістка руху за права тварин, засновниця й голова фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". Упродовж 21-річної кар'єри зіграла у 48 фільмах, виступила у численних музичних програмах і записала 80 пісень; номінантка премії Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Найбільшого успіху досягла у жанрі романтичної комедії.

