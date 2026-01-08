Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

Як пише The Times, чисельність військового контингенту залежатиме від різних сценаріїв результату мирних переговорів.

https://glavred.net/world/menshe-chem-ozhidali-skolko-svoih-soldat-strany-zapada-gotovy-napravit-v-ukrainu-10730414.html Посилання скопійоване

Захід готує військову присутність в Україні — скільки військ реально відправлять в Україну? / Колаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Ви дізнаєтеся:

Скільки військових Британія та Франція готові направити в Україну

Чи братиме контингент участь у бойових діях

Чи відправить Німеччина свої війська в Україну

Велика Британія та Франція направлять до 15 тисяч військовослужбовців для захисту України в разі укладення мирної угоди. Це значно менша чисельність військового контингенту, ніж очікувалося. Про це пише газета The Times.

Спочатку британське військове керівництво пропонувало направити 10 тисяч військовослужбовців в рамках більш широкої коаліції "бажаючих" чисельністю 64 000 осіб, але Міністерство оборони визнало це недоцільним, враховуючи нинішню чисельність британської армії.

відео дня

Як повідомили два військові джерела, буде розгорнуто менше 7500 британських солдатів.

"Ця цифра, як очікується, стане проблемою для Великобританії, яка має лише близько 71 000 підготовлених військовослужбовців у регулярній армії", - зазначає видання.

Що стосується Франції, то військові цієї країни складуть решту контингенту, який буде розміщений у відносно безпечній західній частині України, далеко від лінії фронту.

Кілька джерел припустили, що навіть загальна чисельність контингенту в 15 000 осіб є оптимістичною. Німеччина готова розгорнути війська поблизу України, можливо, в Польщі або Румунії, додало військове джерело.

Чисельність військового контингенту буде залежати від різних сценаріїв результату мирних переговорів. Президент Макрон заявив у вівторок, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті в Україні в якості "сил забезпечення". Вони не братимуть участі в бойових діях.

Британський прем'єр Кір Стармер публічно не повідомив, скільки британських солдатів буде направлено.

Згідно з планом, британські та французькі війська повинні були допомогти в навчанні української армії і контролювати будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військової техніки, які могли б бути використані для підтримки оборони України.

Згідно із заявою, підписаною членами коаліції в Парижі, США очолять моніторинг лінії припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.

В оборонних колах Великої Британії вважають, що Росія не порушуватиме угоду про припинення вогню, досягнуту за посередництва Дональда Трампа, побоюючись можливої реакції з боку США.

Засідання Коаліції бажаючих і відправка західних військових в Україну - що відомо

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції бажаючих" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і представників Сполучених Штатів і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки і можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Зеленський разом з Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені до бойових дій.

7 січня в Парижі продовжилися переговори України, США та "коаліції бажаючих". Сторони погодили ключові елементи системи безпеки. Президент Зеленський анонсував переговори щодо ЗАЕС і окупованих територій.

Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

"Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - зазначив глава держави під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС.

Він також уточнив, що мирні переговори з європейськими партнерами, США та всіма учасниками "коаліції охочих" досягли нового рубежу.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред