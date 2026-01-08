Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

Анна Ярославська
8 січня 2026, 07:13
666
Як пише The Times, чисельність військового контингенту залежатиме від різних сценаріїв результату мирних переговорів.
Армія Британії, лідери Європи
Захід готує військову присутність в Україні — скільки військ реально відправлять в Україну? / Колаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки військових Британія та Франція готові направити в Україну
  • Чи братиме контингент участь у бойових діях
  • Чи відправить Німеччина свої війська в Україну

Велика Британія та Франція направлять до 15 тисяч військовослужбовців для захисту України в разі укладення мирної угоди. Це значно менша чисельність військового контингенту, ніж очікувалося. Про це пише газета The Times.

Спочатку британське військове керівництво пропонувало направити 10 тисяч військовослужбовців в рамках більш широкої коаліції "бажаючих" чисельністю 64 000 осіб, але Міністерство оборони визнало це недоцільним, враховуючи нинішню чисельність британської армії.

відео дня

Як повідомили два військові джерела, буде розгорнуто менше 7500 британських солдатів.

"Ця цифра, як очікується, стане проблемою для Великобританії, яка має лише близько 71 000 підготовлених військовослужбовців у регулярній армії", - зазначає видання.

Що стосується Франції, то військові цієї країни складуть решту контингенту, який буде розміщений у відносно безпечній західній частині України, далеко від лінії фронту.

Кілька джерел припустили, що навіть загальна чисельність контингенту в 15 000 осіб є оптимістичною. Німеччина готова розгорнути війська поблизу України, можливо, в Польщі або Румунії, додало військове джерело.

Чисельність військового контингенту буде залежати від різних сценаріїв результату мирних переговорів. Президент Макрон заявив у вівторок, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті в Україні в якості "сил забезпечення". Вони не братимуть участі в бойових діях.

Британський прем'єр Кір Стармер публічно не повідомив, скільки британських солдатів буде направлено.

Згідно з планом, британські та французькі війська повинні були допомогти в навчанні української армії і контролювати будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військової техніки, які могли б бути використані для підтримки оборони України.

Згідно із заявою, підписаною членами коаліції в Парижі, США очолять моніторинг лінії припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.

В оборонних колах Великої Британії вважають, що Росія не порушуватиме угоду про припинення вогню, досягнуту за посередництва Дональда Трампа, побоюючись можливої реакції з боку США.

Засідання Коаліції бажаючих і відправка західних військових в Україну - що відомо

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції бажаючих" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і представників Сполучених Штатів і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки і можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Зеленський разом з Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені до бойових дій.

7 січня в Парижі продовжилися переговори України, США та "коаліції бажаючих". Сторони погодили ключові елементи системи безпеки. Президент Зеленський анонсував переговори щодо ЗАЕС і окупованих територій.

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну
Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

"Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - зазначив глава держави під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС.

Він також уточнив, що мирні переговори з європейськими партнерами, США та всіма учасниками "коаліції охочих" досягли нового рубежу.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

миротворцы новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

07:13Світ
У Дніпрі повторно лунають вибухи: на місто летить табун "шахедів"

У Дніпрі повторно лунають вибухи: на місто летить табун "шахедів"

00:03Війна
Після ворожої атаки в двох регіонах України повний блекаут— яка ситуація

Після ворожої атаки в двох регіонах України повний блекаут— яка ситуація

23:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Останні новини

07:13

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

06:54

Російська агресія та інтервенція США в Венесуелу: в чому різниця?Погляд

06:24

Кохання, гроші та переїзд: зима готує одному знаку зодіаку несподівані повороти

06:00

Всього один інгредієнт перетворить запечену картоплю на шедевр - новий рецептВідео

05:52

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися
04:41

Навіщо СРСР залучав авіацію для "засолювання" річок: пояснення істориків

04:00

Удача буде з ними: яких знаків зодіаку чекає шалений стрибок уперед

03:30

ЦРУ проти НАСА: сенсаційна заява про загадковий міжзоряний об'єкт

03:09

"Нова тактика": експерт пояснив маневри стратегічної авіації РФ без пусків ракет

Реклама
02:22

Секрет кухарів: розкрито геніально простий спосіб різати цибулю без сліз

02:18

"Безцільне зависання": дружина Віталія Козловського розсекретила серйозний план

01:30

Зірка "Дивних див" залишає акторство: "Ніяких офіційних планів"

00:26

Новий рік, нова Олена: Мозгова несподівано змінила зачіску

00:22

"Американський Путін": з'явився тривожний сценарій для Трампа і США

00:03

У Дніпрі повторно лунають вибухи: на місто летить табун "шахедів"

07 січня, середа
23:35

Кирило Буданов кардинально змінив імідж і вперше з'явився в костюмі

23:22

Рекордний "зліт" долара: розкрито причину різкого стрибка на валютному ринку

23:17

Мурат Налчаджиоглу забрав дочку від Ані Лорак і показав її в купальнику

23:03

Після ворожої атаки в двох регіонах України повний блекаут— яка ситуаціяФото

22:37

Григорій Решетник став публічним посміховиськом - що сталося

Реклама
22:21

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січняФото

22:19

У Києві ліфт зірвався вниз: ЗМІ дізналися про потерпілого, з'явилися несподівані подробиці

21:54

Син Повалій з'явився в соціальній мережі і заговорив українською мовою

21:52

Наталія Могилевська покинула Україну разом з дітьми та чоловіком - причина

21:49

В Україні можливі відключення світла поза графіком – в уряді зробили заяву

21:35

Крах за сценарієм 1991 року: експерт назвав "стоп-фактор", який зупинить РФ ексклюзив

21:32

Батареї більше не потрібні: ТОП способів, як зігрітися взимку в будинку без опаленняВідео

21:28

Василь Вірастюк вперше показав свого п'ятого сина від молодої дружини

21:21

До 12 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 8 січня

21:16

Світиться: 58-річна Памела Андерсон без макіяжу зустрілася з подругами

20:40

Надскладна головоломка для геніїв: знайдіть собаку серед ведмедів за 7 секунд

20:35

Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни й назвав ймовірні терміни

20:33

5 романтичних дорам, які настільки гарні, що повертають віру в кохання

20:12

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 8 січняФото

20:09

Джунглі проти цивілізації: чому між Північною і Південною Америкою немає дороги

19:55

"У боксі все можливо": директор Усика натякнув на місце наступного бою

19:40

Вируватиме потужний шторм: де будуть хуртовини, сильні снігопади та ожеледиця

19:29

Невпинно дорожчає з 2024 року: ціни на один продукт досягли максимуму

19:28

РФ завдала ударів по портах на півдні: є жертви, "прильоти" і влучання

18:49

Малиновий піджак і кравчучка: символи українських 90-х

Реклама
18:48

В одній області оголосили жовтий рівень небезпечності: де очікується негода

18:31

Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

18:28

Цей електричний кросовер вразив експертів: названо найкращу модель у 2026 році

18:24

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

18:23

Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

18:18

Що це за виття на болотах? А це США захопили російські танкериПогляд

18:00

Головна перевірка перед покупкою: як швидко визначити якісне м’ясоВідео

18:00

Скільки нас залишилося: демографічна прірва, яка вирішує майбутнє України

17:53

Нацвідбір Євробачення 2026: анонсовано новий формат презентації пісень

17:52

"Завдання – фізично захистити енергетичні об’єкти", - віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийФіліп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти