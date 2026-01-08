Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

Коротко:
- Росіяни окупували села Новомаркове та Андріївка
- Зафіксовано просування російських військ в районі Майського
- Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджував інформацію про окупацію сіл
Російські війська окупували село Новомаркове Краматорського району Донецької області та село Андріївка в Сумській області. Про це пізно ввечері 7 січня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.
"Ворог окупував Андріївку та Новомаркове", — йдеться в повідомленні.
На карті DeepState села Новомаркове та Андріївка тепер перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.
Крім того, аналітики повідомили, що російські війська просунулися поблизу Майського.
Генеральний штаб ЗСУ не коментував окупацію сіл Новомаркове та Андріївка.
У ранковому зведенні йдеться лише про те, що на Краматорському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах Васюківки, Миньківки, Часового Яру та Бондарного.
Зазначається також, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив три атаки і 89 обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню.
Війна - останні новини сьогодні
Як писав Главред, з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Сріблянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець. Про це повідомила 81 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.
7 січня аналітики проекту DeepState повідомили, що в Донецькій області російські війська просунулися поблизу населених пунктів Русий Яр і Нове Шахове. Також зафіксовано просування окупантів у Федорівці.
На сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія істотно наростила інтенсивність бойових дій. Кількість штурмових груп зросла в два-три рази. Мотострілецькі бригади противника отримали підкріплення штурмовими полками "БАРС". Про це розповів офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак".
Експерт назвав військову мету РФ у 2026 році
Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що головна мета РФ на 2026 рік - це місто Запоріжжя.
За його словами, спостерігаючи за Покровськом, Мирноградом і Куп'янськом, ми пропустили момент просування російських військ у напрямку Запоріжжя, зокрема, ми пропустили те, що відбувається зі Степногорськом.
"Степногорськ - це маленьке містечко, яке з літа 2025-го Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами, і зараз там вже толком нічого не залишилося. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті. Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. Зі Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя та робити з нього другий Херсон", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.
За його словами, російські війська рухаються до Запоріжжя, і там вже утворилася велика сіра зона.
"Чим ближче росіяни будуть наближатися до Запоріжжя, тим більше вони будуть перетворювати цей обласний центр на руїни", - зазначив він.
Інші новини:
- Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну
- Окупанти на Херсонщині навмисно псують свої катери – "АТЕШ"
- ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред