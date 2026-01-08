Рус
Читати російською
Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

Анна Ярославська
8 січня 2026, 09:42
На карті DeepState села Новомарково та Андріївка тепер перебувають у червоній зоні.
DeepState, ВСУ
Армія РФ просунулася в двох регіонах України / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Коротко:

  • Росіяни окупували села Новомаркове та Андріївка
  • Зафіксовано просування російських військ в районі Майського
  • Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджував інформацію про окупацію сіл

Російські війська окупували село Новомаркове Краматорського району Донецької області та село Андріївка в Сумській області. Про це пізно ввечері 7 січня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

"Ворог окупував Андріївку та Новомаркове", — йдеться в повідомленні.

На карті DeepState села Новомаркове та Андріївка тепер перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

Андріївка на карті
Андріївка на карті / DeepState
Новомарково на карті
Новомаркове на карті / DeepState

Крім того, аналітики повідомили, що російські війська просунулися поблизу Майського.

Майське на карті
Майське на карті / DeepState

Генеральний штаб ЗСУ не коментував окупацію сіл Новомаркове та Андріївка.

У ранковому зведенні йдеться лише про те, що на Краматорському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах Васюківки, Миньківки, Часового Яру та Бондарного.

Зазначається також, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив три атаки і 89 обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню.

Війна - останні новини сьогодні

Як писав Главред, з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Сріблянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець. Про це повідомила 81 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

7 січня аналітики проекту DeepState повідомили, що в Донецькій області російські війська просунулися поблизу населених пунктів Русий Яр і Нове Шахове. Також зафіксовано просування окупантів у Федорівці.

На сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія істотно наростила інтенсивність бойових дій. Кількість штурмових груп зросла в два-три рази. Мотострілецькі бригади противника отримали підкріплення штурмовими полками "БАРС". Про це розповів офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак".

Експерт назвав військову мету РФ у 2026 році

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що головна мета РФ на 2026 рік - це місто Запоріжжя.

За його словами, спостерігаючи за Покровськом, Мирноградом і Куп'янськом, ми пропустили момент просування російських військ у напрямку Запоріжжя, зокрема, ми пропустили те, що відбувається зі Степногорськом.

"Степногорськ - це маленьке містечко, яке з літа 2025-го Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами, і зараз там вже толком нічого не залишилося. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті. Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. Зі Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя та робити з нього другий Херсон", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російські війська рухаються до Запоріжжя, і там вже утворилася велика сіра зона.

"Чим ближче росіяни будуть наближатися до Запоріжжя, тим більше вони будуть перетворювати цей обласний центр на руїни", - зазначив він.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України DeepState Фронт
