Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежі

До ліквідації наслідків залучено рятувальників ДСНС і пожежний поїзд Укрзалізниці.

Росія атакувала Полтавську область дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Вночі 7 жовтня РФ атакувала Полтавську область

Унаслідок ударів загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено житловий будинок

На місці працюють рятувальники ДСНС

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Про наслідки нічної атаки розповіли в ДСНС України.

Унаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду, повідомили в ДСНС.

До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники та пожежний поїзд Укрзалізниці.

Як писав Главред, увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа.

​ Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Також загоряння зафіксовано і в Немишлянському районі. На місцях працюють медики та рятувальники. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

Удень 6 жовтня російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.

