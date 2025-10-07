Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежі

Коротко:
- Вночі 7 жовтня РФ атакувала Полтавську область
- Унаслідок ударів загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено житловий будинок
- На місці працюють рятувальники ДСНС
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Про наслідки нічної атаки розповіли в ДСНС України.
Унаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду, повідомили в ДСНС.
До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники та пожежний поїзд Укрзалізниці.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа.
Також загоряння зафіксовано і в Немишлянському районі. На місцях працюють медики та рятувальники. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.
Удень 6 жовтня російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.
У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.
