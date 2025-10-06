У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

Одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя.

У Запоріжжі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp ​

Коротко:

У Запоріжжі було чути серію вибухів

Атаковано територію підприємства

У понеділок, 6 жовтня, російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повітряну тривогу було оголошено по всій території області.

Перші вибухи пролунали о 10:32, повторні - о 10:34.

Вибухи в Запоріжжі / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пізніше Федоров уточнив, що росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

За його словами, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

О 10:51 Федоров повідомив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області, а о 10:58 - про відбій тривоги.

Об 11:12 Федоров повідомив, що одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків.

Атака на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.

Близько п'ятої години ранку 5 жовтня у Львові прогриміла серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю і закрити вікна в будинках.

Унаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.

Інші новини:

