У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

Коротко:
- У Запоріжжі було чути серію вибухів
- Атаковано територію підприємства
У понеділок, 6 жовтня, російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повітряну тривогу було оголошено по всій території області.
Перші вибухи пролунали о 10:32, повторні - о 10:34.
Пізніше Федоров уточнив, що росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.
За його словами, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
О 10:51 Федоров повідомив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області, а о 10:58 - про відбій тривоги.
Об 11:12 Федоров повідомив, що одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.
Близько п'ятої години ранку 5 жовтня у Львові прогриміла серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю і закрити вікна в будинках.
Унаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.
Російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.
