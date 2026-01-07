На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

В Україну мчить потужний мороз, названо дати.

https://glavred.net/synoptic/na-ukrainu-nadvigaetsya-samoe-opasnoe-poholodanie-nazvany-daty-ataki-moroza-20-10730222.html Посилання скопійоване

Погода в Україні на 10 січня / pixabay

Погода в Україні після Водохреща 6 січня буде небезпечною. За прогнозом синоптиків, після циклону, який принесе сильний сніг, дощ та ожеледицю - прийде сильне похолодання.

"10-11 січня очікуємо вторгнення з півночі арктичного повітря. Циклон 9 січня відходитиме в північно-східному напрямку, там уже поступово опади припинятимуться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів", - зазначила в інтерв'ю Главреду синоптик Наталя Птуха.

Основне - це зниження температури, похолодання і зниження саме нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

відео дня

Погода на 14 днів / meteoprog

Мороз -20 атакує Україну

"Вночі очікуємо від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми звісно, трошки вищі, але очікуємо мороз від - 9 до -15 градусів. Саме з півночі арктичне повітря прийде на територію України", - зазначила синоптик.

Де в Україні буде найхолодніше?

"Найбільшого його впливу зазнають захід, північ, Вінницька, Черкаська області. Також Кіровоградська, Полтавська області, вдень буде від 6 до 12 морозу", - додала синоптик.

Погода на 10 січня / Укргідрометцентр

Погода в Україні - останні новини

Тим часом метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що протягом нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та поривчастий вітер.

Погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із поривчастим вітром.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред