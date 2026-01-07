На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

Погода в Україні після Водохреща 6 січня буде небезпечною. За прогнозом синоптиків, після циклону, який принесе сильний сніг, дощ та ожеледицю - прийде сильне похолодання.
"10-11 січня очікуємо вторгнення з півночі арктичного повітря. Циклон 9 січня відходитиме в північно-східному напрямку, там уже поступово опади припинятимуться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів", - зазначила в інтерв'ю Главреду синоптик Наталя Птуха.
Основне - це зниження температури, похолодання і зниження саме нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.
Мороз -20 атакує Україну
"Вночі очікуємо від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми звісно, трошки вищі, але очікуємо мороз від - 9 до -15 градусів. Саме з півночі арктичне повітря прийде на територію України", - зазначила синоптик.
Де в Україні буде найхолодніше?
"Найбільшого його впливу зазнають захід, північ, Вінницька, Черкаська області. Також Кіровоградська, Полтавська області, вдень буде від 6 до 12 морозу", - додала синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Тим часом метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що протягом нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та поривчастий вітер.
Погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із поривчастим вітром.
