'Нас просто знищують': окупанти відмовляються йти на штурми

Російські військові почали розуміти, що їх відправляють на смерть, тож вирішили виступити проти злочинного командування.

Окупанти перестали мовчати про злочинні накази командування РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Стерненко:

Росіяни скаржаться, що їх хоче ліквідувати командування РФ

Непридатних до служби окупантів відправляють на смертельні штурми

Російські окупанти відмовляються йти на штурм, попри накази командування. А все тому, що вони непридатні до служби і багато з них пересуваються на кріслах колісних.

Про це в Telegram повідомив український громадський діяч Сергій Стерненко. Військовослужбовці країни-агресорки Росії з 59-го гвардійського танкового полку поскаржились на накази командирів.

Чому росіяни не хочуть йти на штурми

За словами окупантів, попри те, що вони хворіють, лікувати їх ніхто не поспішає. Командування РФ навпаки "вирішило всіх вбити". Непридатним до служби росіянам вже видали зброю і все необхідне для штурмів, попри те, що більшість з них нормально ходити навіть не може.

"Нас просто знищують, як не потрібний баласт. Просто вирішили знищити... Ось так нас Міноборони (Росії - Главред), командування утилізує", - сказав один із військовослужбовців РФ.

Інші росіяни додали, що відслужили в армії РФ більше року, але їхні контракти "не гасять". Крім того вони розповіли, що дуже часто на фронті вбивають і самих командирів.

Які напрямки фронту можуть стати "гарячими" - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Ігоря Романенка, якщо армії країни-агресора Росії вдасться повністю захопити Покровськ, то для ЗСУ це буде втрата дуже важливого оборонного району і логістичного вузла.

Покровськ / Інфографіка: Главред

А все тому, що саме з-під Покровська, з півдня, російські війська починали свій наступ на Дніпропетровщину, потім перегруповувалися і йшли на Запоріжжя. Тому вивільнені війська противник, швидше за все, перекине в район Краматорська і Слов'янська, щоб реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Нещодавно російська окупаційна армія просунулася на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, на Донеччині російські війська просунулися поблизу населених пунктів Русий Яр та Нове Шахове.

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці грудня 2025 року українські війська вийшли з міста Сіверськ у Донецькій області після тривалих та виснажливих боїв — таке рішення Генерального штабу Збройних сил України пояснили необхідністю зберегти життя особового складу та боєздатність підрозділів, а також перегрупуватися на нові вигідні оборонні позиції.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

