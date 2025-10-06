Рус
РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждалі

Анна Ярославська
6 жовтня 2025, 09:16
Тимчасово без електропостачання залишилися майже 22 тисячі абонентів у Харкові.
Наслідки атаки на Харків
Про наслідки атаки на Харків повідомили у ДСНС / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Війська РФ атакували Харків ударними дронами
  • Є жертви та постраждалі
  • Пошкоджено приватні будинки, склади, гаражі та легкові автомобілі

У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському - горів автомобіль.

Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

За попередніми даними, постраждало четверо людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний та піротехнічний розрахунок ДСНС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби від ворожих ударів постраждало місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали - ще п'ятеро.

У Харкові постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років; у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка; у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки.

Армія РФ атакувала Новобаварський і Шевченківський райони Харкова за допомогою 16 БпЛА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 16 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 5 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждалі
Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харкові пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі. У Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок.

Тимчасово без електропостачання залишилися майже 22 тисячі абонентів у Харкові.

  Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС, t.me/synegubov

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, близько п'ятої години ранку 5 жовтня у Львові прогриміла серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав жителів не виходити на вулицю і закрити вікна в будинках.

Унаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.

У ніч на 3 жовтня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл України безпілотниками та ракетами. Вибухи прогриміли в низці міст, а саме - у Полтаві, Одесі, Дніпрі та Харківській області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область новини України війна Росії та України атака дронів
РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:23Україна
РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждалі

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждалі

09:16Війна
Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

08:27Війна
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

