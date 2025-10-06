РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждалі

Коротко:
- Війська РФ атакували Харків ударними дронами
- Є жертви та постраждалі
- Пошкоджено приватні будинки, склади, гаражі та легкові автомобілі
У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському - горів автомобіль.
Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.
За попередніми даними, постраждало четверо людей.
До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний та піротехнічний розрахунок ДСНС.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби від ворожих ударів постраждало місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали - ще п'ятеро.
У Харкові постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років; у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка; у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки.
Армія РФ атакувала Новобаварський і Шевченківський райони Харкова за допомогою 16 БпЛА.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 16 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 5 fpv-дронів;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харкові пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі. У Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок.
Тимчасово без електропостачання залишилися майже 22 тисячі абонентів у Харкові.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, близько п'ятої години ранку 5 жовтня у Львові прогриміла серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав жителів не виходити на вулицю і закрити вікна в будинках.
Унаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.
Російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.
У ніч на 3 жовтня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл України безпілотниками та ракетами. Вибухи прогриміли в низці міст, а саме - у Полтаві, Одесі, Дніпрі та Харківській області.
