РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждалі

Про наслідки атаки на Харків повідомили у ДСНС / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Війська РФ атакували Харків ударними дронами

Є жертви та постраждалі

Пошкоджено приватні будинки, склади, гаражі та легкові автомобілі

У ніч на 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському - горів автомобіль.

Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

За попередніми даними, постраждало четверо людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний та піротехнічний розрахунок ДСНС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби від ворожих ударів постраждало місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали - ще п'ятеро.

У Харкові постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років; у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка; у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки.

Армія РФ атакувала Новобаварський і Шевченківський райони Харкова за допомогою 16 БпЛА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

16 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

5 fpv-дронів;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харкові пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі. У Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок.

Тимчасово без електропостачання залишилися майже 22 тисячі абонентів у Харкові.

Інші новини:

