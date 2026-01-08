Окупанти на Херсонщині навмисно псують свої катери – "АТЕШ"

Коротко:
- Командування ЗС РФ підозрює своїх підлеглих у псуванні техніки
- Екіпажі катерів навмисно ламають власні борти
Російські військові на Херсонському напрямку навмисно псують свої катери. Саботажі відбуваються, коли техніка потрібна для виходу в акваторію Дніпра. Про ймовірний саботаж окупантів у Херсонській області 8 січня в Telegram розповіло партизанське рух "АТЕШ" з посиланням на агентів серед військовослужбовців 92 бригади річкових катерів ЗС РФ.
Російські військові розповіли партизанам, що командування ЗС РФ підозрює власних підлеглих у навмисному псуванні техніки.
Зазначена бригада входить до складу відтвореної Дніпровської річкової флотилії і підпорядковується Чорноморському флоту РФ.
"Цікаво, що техніка відмовляє саме тоді, коли вона найбільше потрібна для виходу в акваторію Дніпра. Контррозвідка РФ вже не вірить у звичайний знос і гарячково шукає тих, хто допомагає моторам "заснути", а проводці - "самозайматися"", - розповіли в "АТЕШ".
За даними партизанів, російське командування підозрює екіпажі катерів у тому, що вони ламають власні борти навмисно, щоб не стати мішенями для Сил оборони України.
"Ми в "АТЕШ" лише спостерігаємо за цим процесом... і іноді підказуємо, де саме техніка найбільш "вразлива". Те, що окупанти вважають саботажем через страх, ми називаємо професійною підготовкою до "тривалого ремонту"", - зазначили представники партизанського руху.
Здатність армії РФ наступати на фронті - оцінка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що Росія не має того потенціалу, який у неї був у 2022 році.
За його словами, завдання ЗСУ - максимально виснажити ворога, адже коли країна не може тримати оборону, вона починає відступати.
"Росія показала себе як країну, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Зараз Росія намагається утримати ситуацію локальними тактичними діями і демонструвати свою здатність наступати", - підкреслив він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, командири окупаційної армії Росії на Херсонському напрямку забирають виплати і кидають солдатів в "ями" за відмову йти на смертельний штурм.
Нагадаємо, армія РФ намагається прорватися до Костянтинівки, що в Донецькій області. Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий. За його словами, українським військовим вдається знищувати росіян ще на підступах до міста. Кіл-зона там утримується навіть у морозну погоду, через що ворожі групи не можуть зайти в Костянтинівку.
Крім того, російські війська активно намагаються розширити зону боїв на прикордонних територіях Сумської та Харківської областей.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями і кримськими татарами у вересні 2022 року в результаті російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
