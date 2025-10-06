Рус
Таких далекобійних ударів ще не було: вибухи прогриміли на надпотужному НПЗ в РФ

Ангеліна Підвисоцька
6 жовтня 2025, 23:11
Дрони змогли вразити нафтопереробний завод на відстані 2000 кілометрів від українського кордону.
удары по НПЗ в Тюмени
У Тюмені прогриміли вибухи на НПЗ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Що відомо:

  • У російській Тюмені прогриміли вибухи
  • Дрони вдарили по НПЗ на відстані 2000 кілометрів від кордону

У Росії прогриміли потужні вибухи. Вони пролунали за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Відео вже розлетілись в Мережі.

Таким чином був встановлений новий рекорд дальності польоту. Відомо, що у РФ пошкоджений нафтопереробний завод. Про це повідомляє Defense Express.

відео дня

Зазначається, що на момент вибуху у цьому районі навіть не була оголошена повітряна тривога, адже росіяни були переконані, що це "безпечне" місце. До Тюмені змогли долетіти декілька далекобійних дронів.

Місцеві ЗМІ також підтвердили, що вибухи прогриміли у районі, де розміщений НПЗ. Поки невідомо, скільки саме постраждалих та чи є загиблі, але до місця удару поїхало багато машин швидкої допомоги.

Дивіться відео про вибухи в Тюмені:

удары по РФ
У РФ прогриміли вибухи за 2000 км від України / фото: скріншот

Який об'єкт РФ під атакою дронів

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що під ударом був Антипінський нафтопереробний завод.

"Його проєктна потужність сягає 9 млн тонн сирої нафти на рік", - написав він.

Удари по НПЗ у РФ / Інфографіка: Главред

Попередній рекорд дальності удару

Видання зазначає, що попередній найбільш далекобійний удар був під час атаки на нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанефтепереробтка" у Комі 10 серпня 2025 року. Він розміщений на відстані 1700 кілометрів від України. 3 жовтня 2025 року Україна завдала ударів по НПЗ в Орську на відстані 1500 км.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НПЗ вторгнення Росії Удари вглиб РФ
