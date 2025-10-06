Таких далекобійних ударів ще не було: вибухи прогриміли на надпотужному НПЗ в РФ

Що відомо:
- У російській Тюмені прогриміли вибухи
- Дрони вдарили по НПЗ на відстані 2000 кілометрів від кордону
У Росії прогриміли потужні вибухи. Вони пролунали за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Відео вже розлетілись в Мережі.
Таким чином був встановлений новий рекорд дальності польоту. Відомо, що у РФ пошкоджений нафтопереробний завод. Про це повідомляє Defense Express.
Зазначається, що на момент вибуху у цьому районі навіть не була оголошена повітряна тривога, адже росіяни були переконані, що це "безпечне" місце. До Тюмені змогли долетіти декілька далекобійних дронів.
Місцеві ЗМІ також підтвердили, що вибухи прогриміли у районі, де розміщений НПЗ. Поки невідомо, скільки саме постраждалих та чи є загиблі, але до місця удару поїхало багато машин швидкої допомоги.
Дивіться відео про вибухи в Тюмені:
Який об'єкт РФ під атакою дронів
Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що під ударом був Антипінський нафтопереробний завод.
"Його проєктна потужність сягає 9 млн тонн сирої нафти на рік", - написав він.
Попередній рекорд дальності удару
Видання зазначає, що попередній найбільш далекобійний удар був під час атаки на нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанефтепереробтка" у Комі 10 серпня 2025 року. Він розміщений на відстані 1700 кілометрів від України. 3 жовтня 2025 року Україна завдала ударів по НПЗ в Орську на відстані 1500 км.
Удари по РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.
Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.
Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.
