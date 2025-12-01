РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, 8 поранених: де був 'приліт'

Наразі рятувальна операція триває.

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ завдала ракетного удару по Дніпру

Є "приліт"

У понеділок, 1 грудня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Російська окупаційна армія завдала по місту ракетного удару.

За попередніми даними, є поранені.

РФ, імовірно, атакувала місто балістикою.

"Ракетна атака на Дніпро. Усі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте в безпечних місцях", - написав у Telegram виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

У місті чути сирени екстрених служб, які прямують на місце "прильоту", повідомляють кореспонденти Суспільне.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджали про грозу застосування балістичного озброєння з Таганрога. Жителів Дніпра закликали пройти в укриття.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Оновлено. Пізніше Гайваненко уточнив, що внаслідок ракетної атаки на Дніпро троє людей загинули. За попредніми даними, восьмеро людей постраждали. Наразі рятувальна операція триває.

Пошкоджено СТО та підприємства. Обстеження території триває, наслідки уточнюються.

"Всі служби працюють на місці, лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми. Надають всю необхідну допомогу", - додав Гайваненко.

Масована атака РФ 29 листопада - що відомо

Як писав Главред, увечері 28 листопада Росія атакувала Україну дронами. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території України через ракетно-дронову атаку. Уранці в столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч у Харківській області.

Під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області. Також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики. Наявні аварійні відключення електропостачання в населених пунктах. Згідно з остаточними даними: 2 людини загинули, 38 осіб постраждали (серед них 1 дитина).

Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.

