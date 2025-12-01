Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

На місці ракетного удару по Дніпру працюють рятувальні служби, вдалось врятувати 4 людей, кількість поранених та загиблих через атаку РФ зросла.

Кількість загиблих та постраждалих через удар балістикою по Дніпру різко зросла / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Росія вдарила балістикою по Дніпру

Відомо про 4 загиблих, 27 людей - поранені

Кількість постраждалих та загиблих внаслідок ранкового ракетного удару по Дніпру зросла. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко в Telegram.

"У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним Поранених – 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу", - зазначив він. відео дня

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що по Дніпру завдано удару російською балістикою, внаслідок чого загинули люди та є постраждалі, пошкоджені СТО і підприємство.

На місці події працюють усі відповідні служби. Він подякував рятувальникам, медикам, комунальникам та всім, хто надає допомогу.

"Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим", - написав він у Telegram.

В ДСНС України згодом повідомили про порятунок 4 людей.

Заначається, що внаслідок російського обстрілу постраждали приміщення автосервісу та місцевого підприємства. Спалахнули пожежі — загорівся гаражний бокс і покрівля п’ятиповерхового будинку. Усі осередки вогню рятувальникам вдалося ліквідувати.

Для ліквідації наслідків атаки були залучені 45 співробітників ДСНС і 15 одиниць спецтехніки.

Станом на 13:53 ДСНС повідомило про збільшення кількості поранених до 27 осіб.

Станом на 14:20 пошуково-рятувальна операція в Дніпрі завершена.

За даними ОВА, загалом внаслідок російської атаки по місту відомо про 40 постраждалих, 11 поранених у важкому стані.

Ще четверо людей - загинули.

Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Дніпрі 1 грудня пролунали вибухи. Російські окупаційні війська вдарили по місту балістикою.

30 листопада Росія здійснила атаку дронами по Вишгороду на Київщині. Унаслідок удару постраждали 19 людей, 47-річний чоловік загинув. Згодом стало відомо, що загиблий працював у оборонній компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго" та кілька типів безпілотників. Про це повідомив співвласник підприємства Денис Штілерман.

У ніч на 30 листопада атака дронів по Вишгороду спричинила значні руйнування. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про пошкодження житлових будинків.

