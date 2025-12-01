Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

Про що йдеться у матеріалі:
- Росія вдарила балістикою по Дніпру
- Відомо про 4 загиблих, 27 людей - поранені
Кількість постраждалих та загиблих внаслідок ранкового ракетного удару по Дніпру зросла. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко в Telegram.
"У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним Поранених – 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу", - зазначив він.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що по Дніпру завдано удару російською балістикою, внаслідок чого загинули люди та є постраждалі, пошкоджені СТО і підприємство.
На місці події працюють усі відповідні служби. Він подякував рятувальникам, медикам, комунальникам та всім, хто надає допомогу.
"Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим", - написав він у Telegram.
В ДСНС України згодом повідомили про порятунок 4 людей.
Заначається, що внаслідок російського обстрілу постраждали приміщення автосервісу та місцевого підприємства. Спалахнули пожежі — загорівся гаражний бокс і покрівля п’ятиповерхового будинку. Усі осередки вогню рятувальникам вдалося ліквідувати.
Для ліквідації наслідків атаки були залучені 45 співробітників ДСНС і 15 одиниць спецтехніки.
Станом на 13:53 ДСНС повідомило про збільшення кількості поранених до 27 осіб.
Станом на 14:20 пошуково-рятувальна операція в Дніпрі завершена.
За даними ОВА, загалом внаслідок російської атаки по місту відомо про 40 постраждалих, 11 поранених у важкому стані.
Ще четверо людей - загинули.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Дніпрі 1 грудня пролунали вибухи. Російські окупаційні війська вдарили по місту балістикою.
30 листопада Росія здійснила атаку дронами по Вишгороду на Київщині. Унаслідок удару постраждали 19 людей, 47-річний чоловік загинув. Згодом стало відомо, що загиблий працював у оборонній компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго" та кілька типів безпілотників. Про це повідомив співвласник підприємства Денис Штілерман.
У ніч на 30 листопада атака дронів по Вишгороду спричинила значні руйнування. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про пошкодження житлових будинків.
