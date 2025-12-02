Рус
Тисячі людей без світла, вирувала пожежа: РФ атакувала енергетику Одещини

Руслана Заклінська
2 грудня 2025, 10:38оновлено 2 грудня, 11:12
БПЛА пошкодили енергетичний об'єкт та житлові будинки в Одеській області.
Тисячі людей без світла, вирувала пожежа: РФ атакувала енергетику Одещини
Атака по Одеській області 2 грудня / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА, ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала південь Одеської області безпілотниками
  • Пошкоджено об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури
  • Зафіксовані перебої з електропостачанням

У ніч на 2 грудня російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору", - розповів він.

відео дня

За словами Кіпера, внаслідок атак виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Про через ворожу атаку у області виникли перебої з електропостачанням.

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків", - додав глава ОВА.

Кіпер наголосив, що критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Також для підтримки населення розгорнуто 11 пунктів незламності.

Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що внаслідок нічного удару частина Саф'янівської громади та міста Ізмаїл залишилися без електропостачання.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, частково зруйновано адміністративну будівлю, а також пошкоджено дахи та скління близько 10 приватних будинків поряд. На місці працюють прокурори та правоохоронці для фіксації наслідків. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання.

У ДСНС уточнили, що пожежа виникла саме на енергетичному об’єкті. Рятувальники разом із добровольцями швидко ліквідували загоряння, запобігши його поширенню.

  • Атака по Одещині в ніч на 2 грудня
    Атака по Одещині в ніч на 2 грудня Фото: ДСНС Одещини
  • Атака по Одещині в ніч на 2 грудня
    Атака по Одещині в ніч на 2 грудня Фото: ДСНС Одещини
  • Атака по Одещині в ніч на 2 грудня
    Атака по Одещині в ніч на 2 грудня Фото: ДСНС Одещини
  • Атака по Одещині в ніч на 2 грудня
    Атака по Одещині в ніч на 2 грудня Фото: ДСНС Одещини
  • Атака по Одещині в ніч на 2 грудня
    Атака по Одещині в ніч на 2 грудня Фото: Одеська ОВА

Укренерго повідомило, що РФ атакувала енергооб'єкти у кількох регіонах. Станом на 10:36 є знеструмлення на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині.

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу та заживити усіх знеструмлених абонентів", - йдеться у повідомленні компанії.

Скільки БПЛА збила ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Україну 62 ударними безпілотниками типів "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Дрони були запущені з напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупованої Чауди в Криму та Донецька. Понад 35 із цих безпілотників належали до типу "Шахед".

Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили або подавили 39 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 20 влучань ударних дронів у восьми локаціях.

Тисячі людей без світла, вирувала пожежа: РФ атакувала енергетику Одещини
Шахед / Інфографіка: Главред

РФ озброїла "Шахеди" ракетами - пояснення експерта

Український експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що на російському ударному безпілотнику "Шахед", який Росія запустила по Україні, вперше виявили ракету класу "повітря-повітря" Р-60. Ракета призначена для ураження вертольотів та літаків тактичної авіації.

Волонтер і блогер Сергій Стерненко додав, що бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis вже збили дрон із ракетою Р‑60. Ймовірно, таким чином ворог намагається протидіяти українській вертолітній авіації.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 30 листопада Росія атакувала Вишгород дронами. Загинув 47-річний працівник оборонної компанії Fire Point, 19 людей поранено. Загиблий працював над виробництвом ракет "Фламінго" та дронів.

У Дніпрі 1 грудня пролунали вибухи. Російські війська вдарили по місту балістикою.

Як повідомляв Главред, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 4 людини, 40 постраждали, з них 11 у важкому стані. Поранення отримали 27 осіб.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
