Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

Що відомо:
- РФ атакувала Україну ракетами і дронами
- Росіяни вдарили по Кременчуку "Кинджалами"
- У Кременчуку під ударами були об'єкти інфраструктури
Російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К.
Удари по Київщині
На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів, жителі якого минулої ночі пережили потужну атаку ворога.
У місті пролунали потужні вибухи. На місцях ударів почалися пожежі.
"Над Київською областю перебуває 15× УБпЛА/ІБпЛА "Герань-2/Гарпія-А1"/"Гербера", - писали моніторингові канали.
Дивіться відео з моментами ударів по Фастову:
Атака на Кременчук
У Кременчуку Полтавської області пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту. Про це заявив мер Віталій Малецький.
Під атакою були об'єкти інфраструктуру Кременчука. В окремих районах міста розпочалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та опаленням.
"Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки", - написав Малецький.
Повітряні сили ЗСУ заявили, що на Кременчук летіли ракети "Кинджал" після злету МіГів.
Як обстріл РФ вплинув на ситуацію в енергосистемі
Главред писав, що після чергової масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів на енергетику компанія ДТЕК змінила графіки відключень електроенергії в Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, збільшивши кількість годин без світла.
Наприклад, у столиці сьогодні, 6 грудня, більшість споживачів тепер вимикатимуть двічі протягом доби. Мешканці столиці будуть без світла від 3,5 до 8,5 годин.
Масована атака РФ на Україну 6 грудня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена.
Згодом в Міненерго повідомили, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що після нічної атаки країни-агресорки Росії на цивільну інфраструктуру у багатьох регіонах України тривають відновлювальні роботи.
Інші новини:
- Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу
- РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився
- Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів
Що відомо про МіГ-31
МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.
МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.
МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред