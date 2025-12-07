Рус
Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2025, 02:38
2158
Російські окупанти атакували Київщину та Кременчук. Там вирують пожежі на місцях ударів.
удары по Украине
РФ атакувала Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Віктор Малецький

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ракетами і дронами
  • Росіяни вдарили по Кременчуку "Кинджалами"
  • У Кременчуку під ударами були об'єкти інфраструктури

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К.

Удари по Київщині

На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів, жителі якого минулої ночі пережили потужну атаку ворога.

У місті пролунали потужні вибухи. На місцях ударів почалися пожежі.

"Над Київською областю перебуває 15× УБпЛА/ІБпЛА "Герань-2/Гарпія-А1"/"Гербера", - писали моніторингові канали.

Дивіться відео з моментами ударів по Фастову:

удары по Фастову
РФ атакувала Фастов дронами / фото: скріншот

Атака на Кременчук

У Кременчуку Полтавської області пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту. Про це заявив мер Віталій Малецький.

Під атакою були об'єкти інфраструктуру Кременчука. В окремих районах міста розпочалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та опаленням.

"Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки", - написав Малецький.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що на Кременчук летіли ракети "Кинджал" після злету МіГів.

Ракети Кинджал / Інфографіка: Главред

Як обстріл РФ вплинув на ситуацію в енергосистемі

Главред писав, що після чергової масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів на енергетику компанія ДТЕК змінила графіки відключень електроенергії в Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, збільшивши кількість годин без світла.

Наприклад, у столиці сьогодні, 6 грудня, більшість споживачів тепер вимикатимуть двічі протягом доби. Мешканці столиці будуть без світла від 3,5 до 8,5 годин.

Масована атака РФ на Україну 6 грудня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена.

Згодом в Міненерго повідомили, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після нічної атаки країни-агресорки Росії на цивільну інфраструктуру у багатьох регіонах України тривають відновлювальні роботи.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

12:11

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-йВідео

11:41

Чому дівчатам 7 грудня не можна заплітати волосся в косу: яке церковне свято

11:26

"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФФото

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

