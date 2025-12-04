Рус
Удар РФ по Одесі: постраждали люди, зруйновано будинки та адмінбудівлю

Анна Ярославська
4 грудня 2025, 08:32
Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.
Атака на Одесу
Вночі 4 грудня РФ атакувала Одесу ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, адміністративну будівлю, багатоповерхівки та автомобілі
  • Постраждали люди
  • Організовано Пункти незламності

У ніч на 4 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

Як повідомили у ДСНС, унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей.

"Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

В окремих квартирах через ударну хвилю виявилися заблокованими двоє людей, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам. Пожежу вдалося швидко ліквідувати попри повторний сигнал повітряної тривоги.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям, серед яких - шестеро дітей.

Для мешканців будинків організовано Пункти незламності від ДСНС, Червоного хреста та міської влади.

  • Атака на Одесу в ніч на 4 грудня 2025
    Атака на Одесу в ніч на 4 грудня 2025 Фото: ДСНС
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок падінь уламків і дії вибухової хвилі пошкоджено двері та скління 7 багатоквартирних будинків і адмінбудівлі.

"Попередньо постраждали 6 осіб, з них 2 врятовані із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема шістьом дітям, надано психологічну допомогу", - повідомив Кіпер.

Удар РФ по Одесі: постраждали люди, зруйновано будинки та адмінбудівлю
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росія готує нові масовані удари

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів главі РФ Путіну про підготовку нових ударів по Україні. Визначено об'єкти, які російська армія планує атакувати.

Герасимов стверджує, що основними цілями масованих атак стають підприємства оборонно-промислового комплексу та об'єкти енергетики.

"Триває нанесення відповідних масованих ударів по об'єктах військово-промислового комплексу України та енергетичній інфраструктурі, що забезпечує їхнє функціонування", - сказав він.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

У Дніпрі 1 грудня прогриміли вибухи. Російські війська вдарили по місту балістикою. Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 4 людини, 40 постраждали, з них 11 у важкому стані. Поранення дістали 27 осіб.

30 листопада Росія атакувала Вишгород дронами. Загинув 47-річний працівник оборонної компанії Fire Point, 19 людей поранено. Загиблий працював над виробництвом ракет "Фламінго" і дронів.

Увечері 24 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Під час атаки на місто спостерігались перебої з електроенергією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
