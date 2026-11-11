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Вибухи в Омську не стихали кілька годин: під ударом опинився найбільший НПЗ

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 17:27
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В Омську після атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Вибухи в Омську не стихали кілька годин: під ударом опинився найбільший НПЗ
Пожежа на Омському НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В Омську кілька годин лунали вибухи, влада заявила про роботу ППО
  • Моніторингові канали пишуть про пожежу на Омському НПЗ
  • В аеропорту Омська тимчасово обмежили рейси

В Омську 11 листопада кілька годин тривали вибухи після атаки безпілотників. На Омському НПЗ спалахнула пожежа. Про пожежу на заводі повідомив моніторинговий канал Exilenova+ в Telegram.

Місцеві жителі розповідали про гучні вибухи в різних частинах міста, зокрема в Нефтяниках, Амурському та Чкаловському селищах, а також у Старому Кіровську. За словами очевидців, від вибухів у будинках тремтіли вікна.

відео дня

Через загрозу безпілотників в аеропорту Омська тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків.Губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив, що сили ППО відбивають атаку дронів на регіон.

Що відомо про ураження Омського НПЗ

Омський НПЗ належить компанії "Газпром нефть", його потужність становить близько 22 млн тонн нафти на рік. Підприємство розташоване приблизно за 2500 км від українського кордону.

Видання The Moscow Times зазначає, що точно оцінити наслідки атаки поки складно.

"Через погану якість фото й відео поки не можна з упевненістю сказати, що об'єкт було уражено", - пише видання.

Водночас, за даними The Moscow Times, місцеві жителі повідомляють про влучання по НПЗ. Українські дрони вже атакували цей завод 6 липня та 8 жовтня 2026 року.

Як удари дронів позначилися на нафтопереробці РФ

Україна відновила інтенсивні удари по російських нафтопереробних заводах наприкінці жовтня 2026 року. За даними Reuters, атаки зачепили заводи, на які припадає близько 30% нафтопереробних потужностей Росії, а реальне скорочення переробки може сягнути 200 тис. тонн на добу.

Наслідки вже відчутні на заправках. Роснефть обмежує продаж пального: 30 літрів на авто в містах і 50 літрів на трасах щонайменше в чотирьох регіонах РФ.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи зможе Росія відновити НПЗ після ударів дронів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари по російських НПЗ мають довгостроковий ефект, а відновлення заводів затягнеться щонайменше на рік.

"Наприклад, зараз здійснюються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде. І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - наголосив експерт.

Говорячи про структуру російського паливного ринку, Загородній звернув увагу, що запасу міцності з бензином у РФ ніколи не було, на відміну від дизеля.

"Бензину РФ завжди виробляла приблизно впритул, а дизеля - удвічі більше, ніж їй було потрібно, тому до 40 мільйонів тонн дизеля йшло на експорт", - пояснив Загородній.

Удари по НПЗ Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, удари українських дронів вивели з ладу значну частину нафтопереробки РФ. За даними Reuters, уражено заводи сукупною потужністю близько 300 тис. тонн на добу. Збої зафіксували на 9 з 35 великих російських НПЗ.

Водночас Київ допускає паузу в кампанії проти російської нафтопереробки. Президент Володимир Зеленський озвучив умову зупинки ударів по НПЗ для Дональда Трампа. Ідеться про ракети Patriot на весь строк такої паузи.

У жовтні Москва заявляла про нові атаки на свої нафтопереробні заводи. В Офісі президента спростували заяви росіян про удари по двох НПЗ. Там уточнили, що того дня атакували дата-центр та ще кілька об'єктів, але не НПЗ.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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