Росія звинуватила Україну в нових ударах по НПЗ - у Зеленського зробили заяву

Росія звинуватила Україну в атаках на два НПЗ у Саратовській та Рязанській областях. В ЦПД пояснили мету російських звинувачень.

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У Зеленського спростували звинувачення Москви / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Росія заявила про удари по двох НПЗ, Україна це заперечує

У Зеленського назвали повідомлення Кремля фейком

Коваленко пояснив, навіщо РФ поширює такі звинувачення

Країна-агресорка Росія звинуватила Україну в атаках на два нафтопереробні заводи в Саратовській та Рязанській областях, пов'язавши це з відсутністю прогресу щодо енергетичного перемир'я. Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак в коментарі російським пропагандистським ЗМІ, не надавши жодних доказів атак.

Він зазначив, що українська сторона нібито атакувала два російські підприємства 14 жовтня. За його словами, такі дії свідчать про відсутність кроків до припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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"За даними Міненерго та компаній, сьогодні київський режим атакував два нафтопереробні заводи - у Саратовській та Рязанській областях. Ми бачимо, що українська сторона не демонструє руху в бік енергетичного перемир’я", - сказав Новак.

У Зеленського спростували заяву Росії про удари по НПЗ

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заперечив інформацію про ураження двох нафтопереробних заводів. Він уточнив, що українські сили атакували інші цілі на території Росії.

"Не було. Росіяни поширили фейк про нібито два атаковані НПЗ. Дата-центр атакували й успішно, ще кілька об’єктів атакували, а НПЗ – ні", - заявив Литвин.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

У Центрі протидії дезінформації при РНБО також спростували повідомлення російських посадовців. Там наголосили, що Москва використовує тему нібито українських ударів, щоб виправдати власні дії та сформувати вигідне для себе трактування ситуації навколо енергетичного перемир'я.

У ЦПД звернули увагу, що Росія продовжує атакувати українські теплоелектроцентралі та об'єкти критичної інфраструктури. Водночас російські представники вже пояснювали відмову від енергетичного перемир'я тим, що США нібито не визначили конкретних умов домовленостей.

Коваленко пояснив, навіщо Росія поширює звинувачення

Ексочільник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що російська сторона може й надалі поширювати повідомлення про нібито українські удари по своїх нафтопереробних підприємствах. За його оцінкою, така інформаційна кампанія може бути пов'язана зі спробами вплинути на підтримку України з боку партнерів.

"Росіяни зараз активно включилися в тему "ударів по їх НПЗ" - будуть активно брехати, бо вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна втратила розвіддані. При цьому Пєсков фактично раніше визнав, що росія бʼє по українській енергетиці та порушує "енергетичне перемирʼя Трампа", бо президент США не деталізував його", - заявив Коваленко.

Він також розкритикував позицію Москви щодо переговорів про припинення ударів по енергетичних об'єктах, звинувативши російську владу в маніпулюванні інформацією та спробах перекласти відповідальність на Україну.

"Традиційна російська гра - миру вони не хочуть, брешуть і перекидають відповідальність, розмиваючи реальність", - наголосив Коваленко.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що будь-які кроки мають бути взаємними і передбачати реальні гарантії. За його словами, за тиждень по Україні було випущено близько 1450 авіабомб, 75 ракет і понад 1640 дронів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тиснулаКиїв з метою припинення ударів по російських НПЗ. Білий дім, за повідомленнями ЗМІ, погрожує зупинити роботу механізму PURL щоб домогтися припинення атак на енергетичну інфраструктуру РФ.

Американський чиновник на умовах анонімності пояснив, що ініціатива енергетичного перемир'я стосується виключно на НПЗ, а захист інших енергетичних об'єктів може стати предметом окремої домовленості.

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