Росія вдарила по Україні одночасно двома ракетами "Орєшнік" - що відомо

Юрій Берендій
27 травня 2026, 20:44оновлено 27 травня, 21:36
Президент повідомив про нові деталі атаки РФ в ніч на 24 травня, під час якої РФ застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".
Росія вдарила по Україні одночасно двома ракетами "Орєшнік" - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія випустила по Україні 2 балістичні ракети "Орєшнік"
  • Під час атаки ворог застосував близько 600 безпілотників
  • Унаслідок ударів пошкоджено 352 житлові будинки

Президент Володимир Зеленський офіційно повідомив, що під час останнього масованого удару по Україні в ніч на 24 травня країна-агресорка Росія випустила по Україні одразу 2 балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це він написав у листі до президента США Дональда Трампа та Конгресу, якмий опублікував журналіст Axios Барак Равід.

За словами Зеленського, в ніч на 24 травня Росія здійснила масовану та особливо жорстоку атаку по території України, застосувавши 54 крилаті ракети, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" і 2 аеробалістичні ракети "Кинджал".

"Росія також запустила балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" — одна влучила по Київщині, а інша, як повідомляється, впала на тимчасово окупованій території в Донецькій області України", - написав глава держави.

Він також повідомив, що під час обстрілу було використано близько 600 ударних безпілотників, значна частина з яких — дрони типу "Шахед" іранського виробництва.

Унаслідок атаки майже сто людей зазнали поранень, є загиблі.

Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено 352 житлові будинки, 19 навчальних закладів і два музеї. Зокрема, прямим ракетним ударом був знищений Чорнобильський музей, нещодавно відреставрований до річниці аварії на ЧАЕС, Національний художній музей зазнав пошкоджень.

"Один із місцевих ринків Києва — звичайне місце, де сім'ї щодня купували їжу — згорів дотла. І сьогодні його попіл стоїть як нагадування про те, як праця незліченної кількості фермерів і повсякденне життя тисяч людей стираються нанівець, коли немає чим зупинити хоча б одну ракету", - зазначив президент.

РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Коли може відбутись нова атака по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія може здійснити нову масштабну атаку по Україні вже найближчим часом, орієнтовно протягом тижня. Таку думку озвучив генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російська армія нині збільшує запаси балістичного озброєння для подальших ударів по Україні. Експерт пояснив, що РФ усвідомлює складнощі української ППО зі знищенням саме такого типу ракет і намагається використати цю вразливість.

Романенко також зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник може бути готовим повторити атаку подібного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може бути десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус декілька днів", - вказав він.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари "Орєшніком" по Україні - останні новини за темою

До цього моніторингові канкали припускали, що Росія могла випустити дві ракети "Орєшнік" 24 травня, одна з яких влучила по Білій Церкві, а друга могла поцілити Авдіївки. Цей факт підтверджує, що застосування цієї зброї супроводжується технічними збоями. За даними аналітиків, Росія вже не виробляє ракети "Орєшнік" і використовує залишки наявного арсеналу.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує нову масовану атаку зі застосуванням "Орєшніка", та назвали небезпечні дні для України.

Як раніше повідомляв Главред, після удару "Орєшніком" по Білій Церкві експерти розкрили реальну ефективність цієї зброї. Аналітики вказують на суттєву розбіжність між заявленими характеристиками і фактичним ефектом. Виявлено, що кінетична енергія удару не підтверджує заяви Москви про унікальність ракети, а її бойові елементи майже випаровуються під час зіткнення, створюючи звичайні вирви без масштабних руйнувань.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

