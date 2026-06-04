'Атакували сарай спеціально': Путін зганьбився заявою про удар 'Орєшніком' по Білій Церкві

Удар ракетою "Орєшнік" по "сараю" в Білій Церкві та по Донеччині мав випробувальну мету та був використаний для оцінки ефективності, сказав Путін.

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Путін зганьбився заявами про удар Орєшніком - що сказав / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншоти з відео

Про що сказав Путін:

Удар системою "Орєшнік" по Україні мав випробувальний характер

Окупанти били туди, де було зручно зафіксувати координати

Ворог планує застосовувати цю зброю у районах міської забудови

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зганьбився заявами про удари по Україні балістичними ракетами середньої дальності типу "Орєшнік". Глава Кремля фактично визнав, що ціллю останнього удару "Орєшніком" по Білій Церкві став "сарай". Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Путіна, останній удар ракетним комплексом "Орєшнік" по території України мав випробувальний характер і був спрямований на перевірку результатів роботи бойових блоків після їхнього падіння.

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Відповідаючи на запитання щодо використання цієї системи, він заявив, що раніше "Орєшнік" нібито не застосовувався у бойових умовах.

"Орєшніком" вдарили по "сараю" в Україні, щоб подивитися, як лягли блоки, це потрібно для майбутнього застосування зброї. Вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої Церкви, і району ДНР. Туди потім залетіли наші дрони і подивилися до міліметра. Для нас це важливо, щоб у майбутньому подивитися на застосування "Орєшніка" по цілях, у тому числі, в районі міської забудови", – сказав Путін.

Путін також стверджував, що після удару до місця влучання були направлені безпілотники, які зафіксували наслідки атаки та оцінили розташування блоків після їхнього розсіювання.

"Порахували до міліметра — все кудись лягло. Для нас це важливо, щоб у майбутньому приймати рішення про повноформатне застосування "Орєшніка" по призначених цілях", — сказав Путін.

РС-26 Рубіж ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Чи може РФ вдарити "Орєшніком" по Києву - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що попри погрози російської сторони завдати ядерного удару по Києву, такий сценарій він вважає малоймовірним.

За його словами, на різних рівнях існують домовленості про те, що у війні використовуватиметься лише конвенційне озброєння. Експерт також зазначив, що застосування ядерної зброї не підтримують ані президент США Дональд Трамп, ані Китай.

Водночас російські війська можуть спробувати здійснити удар по Києву із застосуванням ракетного комплексу "Орєшнік".

"Але! Під час атаки 24 травня один взагалі не долетів, а другий чомусь полетів у Білу Церкву", – додав Жданов.

Удар Орєшніком по Україні - останні новини за темою

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що російські окупанти здійснили пуск ракети "Орєшнік" по Білій Церкві з полігону Капустін Яр, ракета розпалася на кілька бойових блоків. Відео падіння касетних блоків було зафіксовано над одним із районів міста.

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про застосування двох ракет Орєшнік одночасно по Україні, одна з яких влучила по Київщині, а інша впала на тимчасово окупованій території Донеччини. Ця масована атака супроводжувалася застосуванням сотень ударних безпілотників та спричинила масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Аналітики вказують, що реальні наслідки удару ракети Орєшнік свідчать про сумнівність пропагандистських заяв РФ про особливу бойову потужність цієї ракети. Зазначено, що глибина пробиття і розмір вирв не перевищує 2 метри, що не відповідає офіційним заявам Москви. Як раніше повідомляв Главред, такі дані викликають сумніви щодо ефективності цієї зброї.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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